सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार : विधायक के पैर रगड़ते ही उखड़ गई सड़क, ग्रामीणों ने धान रोपकर दिखाया आक्रोश - CORRUPTION IN ROAD CONSTRUCTION

बस्ती सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 19, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 11:26 AM IST 3 Min Read

बस्ती : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के तेजतर्रार विधायक दुधराम ने एक बार फिर लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोली है. महादेवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान विधायक ने बनकटी ब्लॉक के ग्राम महथा से देवकली तक बनाई जा रही सड़क में धांधली की तस्वीर सामने आई है. विधायक ने पैरों से खुरच कर सड़क की खराब गुणवत्ता दिखाई और अफसरों को कड़ी चेतवनी दी. वहीं सदर विकासखंड की ग्राम पंचायत चमरौहा सियरापार के कूपनगर गांव के ग्रामीणों ने अनदेखी से तंग आकर मुख्य सड़क पर भरे पानी में धान की रोपाई कर विरोध जताया. बस्ती सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार. (Video Credit : ETV Bharat)

महादेवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार का एक और ज्वलंत मामला सामने आया है. मामला बनकटी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम महथा से देवकली तक बनाई जा रही सड़क का है. लाखों रुपये की लागत से बनाई जा रही सड़क के निर्माण में अनियमितता मिली है. निरीक्षण पर पहुंचे विधायक दुधराम ने बनाई गई सड़क पर पैर रगड़ा तो डामर व कंक्रीट की परत उखड़ गई और मिट्टी का ढेर दिखाई देने लगा. यह देख विधायक दुधराम आग बबूला हो गए और मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने उच्च स्तरीय जांच के साथ मामला विधानसभा सत्र के दौरान उठाने की बात कही है. ग्रामीणों ने धान रोपकर जताया आक्रोश. (Photo Credit : ETV Bharat)

