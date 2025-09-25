ETV Bharat / state

हरियाणा में 89 तहसीलदारों का तबादला, भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सरकार का बड़ा एक्शन

September 25, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 89 तहसीलदारों का तबादला कर दिया है. इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं. ये कार्रवाई राज्यभर की तहसीलों में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद की गई है. तहसील स्तर पर इस पैमाने की कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई. इस फैसले के बाद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. तहसीलों में लंबे समय से मिल रही थीं भ्रष्टाचार की शिकायतें: सरकार को बीते कई महीनों से तहसीलों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. आम लोगों को राजस्व से जुड़े कामों में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया. फील्ड से मिल रहे इनपुट और जनता की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने पूरी तहसील व्यवस्था की समीक्षा शुरू की. अधिकारियों के कामकाज की बारीकी से जांच कराई गई और उसके बाद इस बड़े तबादले का फैसला लिया गया. हरियाणा में 89 तहसीलदारों का तबादला (Revenue Department)