भ्रष्ट्राचार की इंतहा: फरवरी में बना दिया 30 दिन, सीमेंट की दुकान से खरीदा श्रृंगार सामान
बालोद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2025 at 11:42 AM IST
बालोद: महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद के डौंडी परियोजना अंतर्गत मनमानी और भ्रष्टाचार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मामला फरवरी 2024 का है. यह घोटाला तब उजागर हुआ जब दांडी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी.
सीमेंट की दुकान से श्रृंगार सामग्री: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीते साल फरवरी माह में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया. जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है. आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार सामूहिक विवाह आयोजन में बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी गईं. बालोद जिले की बजाय जांजगीर-चांपा के फर्मों को सामान की सप्लाई दिखाई गई. वहीं कई बिल ऐसे हैं जिनमें तारीख का उल्लेख ही नहीं है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीमेंट की दुकानों से श्रृंगार सामग्री खरीदने की बात भी दस्तावेजों में सामने आई है.
फरवरी 30 का दस्तावेज: भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ने ने फरवरी माह को 30 दिन का बना दिया और उसी आधार पर बिल व भुगतान जारी कर दिए. सामान्यत: फरवरी में केवल 28 या लीप ईयर में 29 दिन होते हैं लेकिन विभाग के दस्तावेज में 30 फरवरी का भुगतान आदेश व लेखा दर्ज किया गया. यही नहीं विभागीय सरकारी खाते से राशि निकालकर निजी खाते में ट्रांसफर की गई और इसके बाद फोन पे जैसे पेमेंट गेटवे से लेन-देन भी किया गया है.
अधिकारी बोले – जांच के बाद कार्रवाई: दस्तावेज सामने आने पर विभागीय अधिकारियों के होश उड़ गए. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडे ने कहा, "जिले में सामूहिक विवाह योजना से जुड़े जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी. यदि किसी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी."