तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण भ्रष्टाचार, 11 समितियों पर कार्रवाई - TENDU LEAF INCENTIVE AMOUNT

तेंदूपत्ता राशि भ्रष्टाचार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 6, 2025 at 4:09 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:22 PM IST

सुकमा: सुकमा जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण में हुए भ्रष्टाचार में बड़ी कार्रवाई हुई है. 11 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों को कार्य से हटा दिया गया है. 11 वनोपज समितियों पर कार्रवाई: इस मामले में पहले ही सुकमा जिले के डीएफओ को निलंबित कर दिया गया था. वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर डीएफओ की गिरफ्तारी भी की. अब इस मामले में 11 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों को कार्य से हटाने के साथ ही उन समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया है. संबंधित नोडल अधिकारियों के विरुद्ध भी विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहा है. तेंदूपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है (ETV Bharat Chhattisgarh)

