निगम आयुक्त पर कमीशनखोरी का आरोप, कर्मचारी बोले हर जगह हुआ भ्रष्टाचार, सीएम मंत्री और विधायक से जांच की अपील

महापौर ने निगम कर्मियों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि सिर्फ भिलाई चरोदा ही नहीं छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में कर्मचारियों की सैलरी की दिक्कत है.मुझे जब निगम कर्मचारियों के बारे में पता चला तो मैं फील्ड से सीधा निगम कार्यालय आया और सभी से मुलाकात की. हमारी कोशिश है कि हम निगम के कर्मचारियों को एक माह का वेतन तत्काल भुगतान करें.बाकी महीने की सैलरी के लिए हमने दिसंबर तक का वक्त दिया है.

भिलाई : भिलाई चरोदा निगम के कर्मचारियों ने निगम आयुक्त डीएस राजपूत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. निगम कर्मचारियों का कहना है कि आयुक्त ने निगम का पैसा हजम कर लिया है.जिसके कारण उन्हें तीन माह से वेतन नहीं मिला है. इस बात को लेकर निगम कर्मियों ने बीते गुरुवार को निगम में तालाबंदी की थी.जिसके बाद महापौर ने निगम कर्मचारियों को समझाकर काम पर वापस लौटाया था.

निगम कर्मचारी का गंभीर आरोप : इस मामले में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय नेता एवं निगम कर्मचारी रामवतार साहू ने कहा कि कर्मचारियों को तीन माह का वेतन नहीं मिला है. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनका नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है. सीपीएफ. जीपीएफ सहित अन्य मदों में निगम प्रशासन नियमित कटौती कर वेतन भुगतान करता है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी प्रतिमाह चार से पांच हजार रुपए कटौती कर उसकी जानकारी वेतन पर्ची पर दी जा रही है.लेकिन कटौती की यह राशि कहा जा रही है यह पता ही नहीं चल पा रहा है. अनुमान के अनुसार यह राशि ढाई से तीन करोड़ की होगी. कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने के बावजूद सेवानिवृत्त होने पर राशि नहीं मिलना निगम प्रशासन की भूमिका और कार्यशैली को संदिग्ध बना रहा है.

मैं सीएम, नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्र के विधायक से निवेदन करुंगा कि आपके क्षेत्र के कर्मचारियों को तीन माह का वेतन नहीं मिल पाया है. ढाई करोड़ रुपया कमीशन में खा गया है.संचय निधि का पैसा उड़ा दिया है.लीज नवीनीकरण संपदा विभाग की पूरी संपत्ति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया.आयुक्त महोदय को यहां से हटाने के बाद ही निराकरण होगा,यदि जनता का भलाई चाह रहे हैं तो. निगम आयुक्त पूर्ण रूप से भ्रष्ट है.एक-एक फाइल को सर्वे करवा लें.संपदा की फाइल को सर्वे करवा लें.अन्य फाइलों को भी सर्वे करवा लें.हर एक चीज में कमीशन चला है.सिर्फ अपना पेट भर रहा है आयुक्त - रामवतार साहू निगम कर्मचारी

आपको बता दें कि तीन मांगों पर निगम कर्मियों का आश्वासन दिया गया है. महापौर निर्मल कोसरे और आयुक्त डीएस राजपूत के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की चर्चा में तीन मांगों पर सहमति दी. इसमें तीन में से एक महीने का वेतन तत्काल बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया गया. वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद जीवित और दिवंगत हो चुके लगभग 40 कर्मचारियों के बकाया अंतिम भुगतान 15 दिन के भीतर करने का आश्वासन दिया गया. नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बावजूद वर्ष 2022 से अब तक राशि को सीपीएफ और जीपीएस खाते में जमा नहीं किया गया है. इसमें से एक वर्ष की कटौती वाली राशि को दिसंबर महीने तक उनके सीपीएफ और जीपीएफ खाते में जमा कराने का आश्वासन मिला है.



