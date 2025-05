ETV Bharat / state

गाजियाबाद में कोविड-19 के चार नए केस, 87 साल का बुजुर्ग मिला कोरोना पॉजिटिव - GHAZIABAD NEW COVID CASES

Published : May 29, 2025 at 6:07 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:35 PM IST

नई दिल्ली: गाजियाबाद में गुरुवार को कोरोना के चार नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, चारों पॉजिटिव मरीजों की स्थिति सामान्य है और घर पर आइसोलेशन में हैं. वहीं, एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव आए चारों मरीजों के परिवार वालों की भी जांच की गई है. इन मरीजों के परिवार वाले भी फिलहाल स्वस्थ हैं. जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ राकेश कुमार गुप्ता ने बताया जिले में 15 सक्रिय कोविड पॉजिटिव मरीज हैं. जिनमें से 13 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और दो मरीज निजी चिकित्सालय में भर्ती हैं. जिले के सभी अस्पताल अलर्ट मोड़ पर है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा की जा रही है. आवश्यकतानुसार चिकित्सा इकाईयों को 24 घंटे में क्रियाशील कर दिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की राधा कुंज के रहने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति को 25 मई को बुखार की शिकायत थी. निजी लैब से कोविड की जांच कराई गई, जो पॉजिटिव आई. वर्तमान में वह होम आइसोलेशन में है. घर में मौजूद अन्य सभी चार लोग वर्तमान में स्वस्थ हैं. वहीं, वसुंधरा निवासी 26 वर्षीय युवक बीते 4 दिनों से बुखार खांसी से पीड़ित था, आज कोविड जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई. वर्तमान में वह घर पर है. घर में मौजूद अन्य सभी तीन लोग भी स्वस्थ हैं.

