ETV Bharat / state

कोरोना इस बार कितना खतरनाक, संक्रमित होने पर क्या असर; कैसे होगा इलाज? जानिए IIT कानपुर के निदेशक से - CORONA IN INDIA 2025

कोरोना का नए वैरियंट से घबराएं नहीं. ( Photo Credit : Media cell IIT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 12:54 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:09 PM IST 2 Min Read

कानपुर : देश के कई राज्यों और शहरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. इसको लेकर एक बार लोग में दहशत है और जरा सी सर्दी-जुकाम होने पर परेशान हो रहे हैं. इसे देखते हुए आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने लोगों से न घबराने की बात कही है. प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार कोरोना वायरस का मौजूदा वैरियंट फ्लू के जैसा है. ऐसे में फ्लू के सामान्य इलाज ही बेहतर है. बता दें, कोविड-19 की पहली दस्तक में कोरोना महामारी से त्राहिमाम की स्थिति रही थी. देशभर में लाॅकडाउन लगाना पड़ गया था. ऐसे में बीते दिनों में एक बार फिर से मामलों के बढ़ने से लोग चिंतित हैं. जरा सा जुकाम और सर्दी होने पर लोग कोरोना संक्रमण के डर से अस्पताल पहुंचे रहे हैं. हालांकि कोरोना महामारी के दौरान ही अपने गणितीय सूत्र मॉडल से देश और दुनिया में छाए आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर व मौजूदा निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने कोरोना के नए वैरियंट से न घबराने की बात कही है. प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस के जो भी सब वेरिएंट आए हैं उनका यही लक्षण होता है. जिसमें वायरस के दौरान मामले तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन मामलों की संख्या घट कर पूरी तरह शून्य हो जाती है. जानकारी देते आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल . (Video Credit : Media Cell IIT)

Last Updated : May 27, 2025 at 1:09 PM IST