ETV Bharat / state

कोरोना वैरीएंट जेएन-1 से मचा हड़कंप, भिवानी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानें डॉक्टर ने क्या दिए टिप्स - CORONA RETURN

कोरोना वैरीएंट जेएन-1 से मचा हड़कंप ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 23, 2025 at 1:25 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:38 PM IST 2 Min Read

भिवानी: एक बार फिर डरा देने वाली महामारी कोरोना की वापसी हो चुकी है. 2020 के बाद कोविड-19 का खौफ लोगों के बीच फिर एंट्री कर चुका है. इस महामारी से दुनियाभर में सैंकड़ों लोगों ने जान गवाई. अभी लोग कोरोना की तबाही को भूल भी नहीं पाए थे कि फिर से इसकी वापसी हो गई है. देशभर में फिर से कोरोना के मरीजों में वृद्धि होने लगी है. ताजा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं. कोरोना से सावधान: गुरुग्राम में एक बुजुर्ग महिला व फरीदाबाद के एक 28 वर्षीय युवक में कोरोना के लक्षण मिले हैं. इनमें कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. इसी के चलते भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा-निर्देशों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने के साथ ही अस्पताल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अपनाना शुरू कर दिया है. भिवानी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: भिवानी के मुख्य चिकित्सा डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि जिस भी व्यक्ति को बुखार, खांसी व गला खराब होने के लक्षण हो, वह योग चिकित्सक से इसकी जांच करवाए. ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के दो नए केस आए हैं. इसलिए स्वास्थ्य विभाग भिवानी अलर्ट मोड पर है. लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है. जागरुकता के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस बना कर रखें. उन्होंने कहा कि भिवानी जिला के सभी चिकित्सकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं. अस्पताल क्षेत्र में सैनिटाइजर रखवाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं. कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (Etv Bharat)

Last Updated : May 23, 2025 at 2:38 PM IST