कॉर्बेट में रोमांच की वापसी! 15 अक्टूबर से शुरू होगा पर्यटन सत्र, खुलेगा बिजरानी जोन

पार्क के सभी जोनों में रेस्ट हाउसों की मरम्मत, सफाई और अन्य जरूरी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं.

कॉर्बेट में रोमांच की वापसी! (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए रोमांच का इंतजार अब खत्म होने वाला है. इस वर्ष का पर्यटन सीजन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बिजरानी जोन से की जाएगी. मानसून के बाद हर साल की तरह इस बार भी पार्क प्रशासन जोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि मानसून के दौरान जंगल की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस बार बारिश सामान्य से अधिक हुई, जिससे कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए. इसीलिए पार्क प्रशासन की टीमें लगातार सड़कों की मरम्मत और सफाई कार्य में लगी हुई हैं, ताकि 15 अक्टूबर से पहले सभी पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाए जा सकें.

15 अक्टूबर से खुलेगा कॉर्बेट का बिजरानी जोन (ETV Bharat)

डॉ. बडोला ने बताया कि जंगल के अंदर की सड़कों को एक साथ दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है. उनका प्रयास है कि सीजन की शुरुआत में ही पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

उन्होंने बताया कि पार्क के सभी जोनों में रेस्ट हाउसों की मरम्मत, सफाई और अन्य जरूरी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं. कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन सबसे लोकप्रिय पर्यटन जोनों में से एक माना जाता है, जहां हर साल देश-विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. बिजरानी जोन का परिदृश्य हर मौसम में अलग-अलग रूप दिखाता है. घने साल वन, घास के मैदान और जल स्रोतों के कारण यह क्षेत्र टाइगर दर्शन (sighting) के लिए प्रसिद्ध है.

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह: रामनगर के पर्यटन कारोबारी सतप्रीत सिंह शेट्टी ने बताया कि कॉर्बेट पार्क के खुलने को लेकर स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों में भारी उत्साह है. उन्होंने कहा कि हर साल 30 जून को जब पार्क बंद होता है, तब से हम 15 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसके खुलते ही पर्यटन गतिविधियां तेज हो जाती हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगते हैं.

उन्होंने बताया कि मानसून के कारण तीन महीने तक पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह ठप रहती हैं, जिससे होटल व्यवसाय, जीप सफारी संचालक, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ता है, लेकिन पार्क खुलने के साथ ही रामनगर, ढिकुली, मोहान और आसपास के इलाकों में फिर से रौनक लौट आती है.

पार्क प्रशासन की अपील: कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें. साथ ही जंगल में सफारी के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें. जैसे हॉर्न का प्रयोग न करना, प्लास्टिक न फैलाना और वन्यजीवों से उचित दूरी बनाए रखना.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर से 30 जून तक पर्यटन सीजन रहता है. मानसून के दौरान (जुलाई से सितंबर) पार्क को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है, ताकि जंगल के रास्तों और वन्यजीवों को आराम मिल सके. इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि बिजरानी जोन के खुलने के साथ ही पर्यटकों की भारी आमद होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में फिर से जान लौट आएगी.

