महाराष्ट्र के खंडोवा मंदिर की तलवार 'खंडा' की कॉपी बनी जोधपुर में, 3 महीने में हुआ निर्माण, जानिए खासियत
जोधपुर में एक अनोखी तलवार बनाई गई है, जो 42 किलो वजनी और 5 फिट लंबी है. क्यों बनाया गया है, पढ़िए...
Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST
जोधपुर : मारवाड़ शूरवीरों की धरती रही है. यहां के बहादुर युवाओं ने अपनी तलवारों से कई लड़ाइयां लड़ीं. रियासतों के दौर में यहां अस्त्र शस्त्र का निर्माण बड़े स्तर पर होता था. यही कारण है कि आज भी जोधपुर की तलवारों की पहचान बनी हुई है. यहां के कारीगरों ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के ऑर्डर पर 42 किलों की तलवार का निर्माण किया है, जो महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित जंजूरी गांव में खंडोवा मंदिर की तलवार की कॉपी है. करीब 800 साल पुरानी तलवार वहां साल में एक बार ही दशहरे के अगले दिन मंदिर से बाहर निकाली जाती है. इस तलवार को 'खंडा' कहा जाता है.
जोधपुर में बनाई गई तलवार बिलकुल खंडोवा मंदिर की तलवार की कॉपी है, जिसका वजन 42 किलो है. इसे बनाने में करीब तीन माह का समय लगा है. इस तलवार को जंजूरी ले जाने के लिए अलग से एक विशेष वाहन आएगा. तलवार बनाने वाले नरेश परिहार ने बताया कि इस तलवार को शुद्ध लोहे से बनाया गया है. इसकी लंबाई पांच फिट है. तलवार की मूठ पर नक्काशी भी की गई है.
11 एमएम की ब्लेड बनाई : ऑर्डर मिलने के बाद जोधपुर में खंडोवा मंदिर की तलवार की कॉपी बनने की शुरुआत तीन माह पहले हुई थी. नरेश बताते हैं कि हमारे परिवार का बरसों पुराना तलवार बनाने का काम है, इसलिए हमें यह ऑर्डर मिला था. हमारे पुराने सिद्धहस्त कारिगरों ने पूरी मेहनत से इसका निर्माण किया. इस तलवार का रूप देने के लिए पहले एक मॉडल बनाया गया इसके बाद तलवार का निर्माण हुआ. इसका हैंडल जिसे मूठ कहते हैं उसका वजन ही 20 किलो है. 20 किलो की ब्लेड को उठाने के लिए हैंडल बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे तलवार को आसनी से उठाया जा सकता है.
फिनिशिंग में बहुत मेहनत हुई : नरेश ने बताया कि 42 किलो वजन होने से इस तलवार को बनाने में तीन से चार कारिगर लगाए गए, क्योंकि तलवार को बनाते समय उठाने-रखने में दो लोगों की जरूरत होती थी. धीरे-धीरे निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद इसकी फिनिशिंग पर काम किया गया. मूठ पर नक्काशी की गई. खास तौर से यह ध्यान रखा गया कि तलवार मंदिर में रखी तलवार की तरह ही लगे, इसीलिए नेचुरल लोहे को रखा गया है.
17वीं शताब्दी में बनी थी खंडा : जेजुरी की खंडोबा मंदिर में रखी तलवार 17वीं शताब्दी की बताई जाती है. मराठा सरदार महिपतराव पानसे और रामराव पानसे ने 17वीं शताब्दी में अपनी मनोकामना पूरी होने पर इसे भेंट के रूप में चढ़ाया था. इस तलवार पर कभी जंग नहीं लगी है. दशहरे के अगले दिन यहां मर्दानी दशहरा मनाई जाती है. इस दौरान इस तलवार को जो व्यक्ति सबसे अधिक समय तक उठाकर रखता है उसे विजेता घोषित किया जाता है. इस तलवार को दांतों से भी उठाया जाता है. यह उत्सव पूरे दिन चलता है. एक हजार साल से अधिक पुराना खंडोवा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है.
मंदिर में लगी है पुर्तगाली घंटियां : महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार पेशवा काल के दौरान यह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया, जो न केवल भक्ति का, बल्कि मराठा गौरव और विजय का भी प्रतीक है. मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास यह भी है कि यहां पर पुर्तगाली चर्च की घंटियां लगी हुई हैं. वसई के युद्ध (1737) में मराठों की जीत के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा की ओर से भेंट की गई थीं. ये घंटियां, जो मूल रूप से पुर्तगाली चर्चों का हिस्सा थीं. आज भी परिसर में संरक्षित हैं.