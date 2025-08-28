ETV Bharat / state

डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर RGHS योजना में लाखों का गबन, उपभोक्ता भंडार का संचालक गिरफ्तार - FRAUD IN RGHS SCHEME

झालावाड़ में आरजीएचएस योजना में डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है.

Fraud in RGHS SCheme
उपभोक्ता भंडार का संचालक पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 9:51 PM IST

2 Min Read

झालावाड़: पुलिस ने आरजीएचएस योजना में फर्जी बिल तैयार कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने के मामले में सहकारी उपभोक्ता भंडार के संचालक को गिरफ्तार किया है. संचालक पर आरोप है कि उसने मरीजों की आरजीएचएस पर्ची पर डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर व दवाएं लिखकर लाखों रुपए का गबन किया है. मामले का खुलासा होने पर संचालक काफी दिनों से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए करीब 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों झालरापाटन थाने में डॉक्टर मयंक शर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि झालरापाटन के सेटेलाइट अस्पताल में उपभोक्ता भंडार के संचालक कमलेश राठौर द्वारा मरीजों की आरजीएचएस पर्ची पर उनके नाम की नकली मोहर लगाकर तथा दवाएं लिखकर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान उठाया गया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान वे(डॉक्टर) जयपुर प्रशिक्षण में गए हुए थे. उनकी अनुपस्थिति में संचालक ने उनके नाम की मोहर तथा हस्ताक्षर कर फर्जी बिल तैयार कर लिए थे. इसके बाद पुलिस ने सेटेलाइट अस्पताल के उपभोक्ता भंडार के संचालक कमलेश राठौर तथा दुकान पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की.

पढ़ें: RGHS में फर्जीवाड़ा उजागर, एक कार्ड से ₹26.7 लाख का इलाज 5 डॉक्टर, 4 कर्मचारी निलंबित

एसपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. वहीं, संचालक कमलेश राठौर काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार को पुलिस ने इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर प्रीतमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है.

ऐसे हुआ खुलासा: राज्य सरकार की आरजीएचएस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं. झालरापाटन के सेटेलाइट अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत डॉक्टर की पर्ची पर लाखों रुपए की महंगी दवाइयां लिखकर भुगतान उठाया जा रहा था. मामला प्रकाश में आने पर संबंधित डॉक्टर को पूछताछ के लिए सीएमएचओ कार्यालय में बुलाया गया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ. एसपी ने बताया कि आरोपी अपने साथी कंप्यूटर ऑपरेटर से मरीजों की फर्जी पर्चियां निकलवाता था. बाद में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, उस पर डॉक्टर की फर्जी मोहर लगाकर व हस्ताक्षर करके फर्जी बिल तैयार कर गबन कर रहा था.

झालावाड़: पुलिस ने आरजीएचएस योजना में फर्जी बिल तैयार कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने के मामले में सहकारी उपभोक्ता भंडार के संचालक को गिरफ्तार किया है. संचालक पर आरोप है कि उसने मरीजों की आरजीएचएस पर्ची पर डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर व दवाएं लिखकर लाखों रुपए का गबन किया है. मामले का खुलासा होने पर संचालक काफी दिनों से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए करीब 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों झालरापाटन थाने में डॉक्टर मयंक शर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि झालरापाटन के सेटेलाइट अस्पताल में उपभोक्ता भंडार के संचालक कमलेश राठौर द्वारा मरीजों की आरजीएचएस पर्ची पर उनके नाम की नकली मोहर लगाकर तथा दवाएं लिखकर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान उठाया गया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान वे(डॉक्टर) जयपुर प्रशिक्षण में गए हुए थे. उनकी अनुपस्थिति में संचालक ने उनके नाम की मोहर तथा हस्ताक्षर कर फर्जी बिल तैयार कर लिए थे. इसके बाद पुलिस ने सेटेलाइट अस्पताल के उपभोक्ता भंडार के संचालक कमलेश राठौर तथा दुकान पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की.

पढ़ें: RGHS में फर्जीवाड़ा उजागर, एक कार्ड से ₹26.7 लाख का इलाज 5 डॉक्टर, 4 कर्मचारी निलंबित

एसपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. वहीं, संचालक कमलेश राठौर काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार को पुलिस ने इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर प्रीतमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है.

ऐसे हुआ खुलासा: राज्य सरकार की आरजीएचएस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं. झालरापाटन के सेटेलाइट अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत डॉक्टर की पर्ची पर लाखों रुपए की महंगी दवाइयां लिखकर भुगतान उठाया जा रहा था. मामला प्रकाश में आने पर संबंधित डॉक्टर को पूछताछ के लिए सीएमएचओ कार्यालय में बुलाया गया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ. एसपी ने बताया कि आरोपी अपने साथी कंप्यूटर ऑपरेटर से मरीजों की फर्जी पर्चियां निकलवाता था. बाद में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, उस पर डॉक्टर की फर्जी मोहर लगाकर व हस्ताक्षर करके फर्जी बिल तैयार कर गबन कर रहा था.

For All Latest Updates

TAGGED:

उपभोक्ता भंडार का संचालक गिरफ्तारRGHS SCHEME IN RAJASTHANEMBEZZLEMENT IN RGHS SCHEMEFRAUD IN RGHS SCHEME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.