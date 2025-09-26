ETV Bharat / state

सहकारिता मंत्री दक बोले- मूंग की खरीद पर बिचौलिए होंगे बैन, 'त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र' में होगी MSP पर खरीद

जयपुर: राजस्थान में इस समय मूंग सहित खरीफ की अन्य फसलों की खरीद को लेकर किसानों में भारी बेचैनी है. फसलें लेकर मंडियों में पहुंचे किसान इस बात से नाराज हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. खासकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में, जहां हजारों क्विंटल फसल की आवक हुई है, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसान लगातार सरकार से खरीद प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में ईटीवी भारत ने राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक से खास बातचीत की.

मंत्री दक ने कहा​ कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. मंत्री ने घोषणा की कि अगले दो दिनों के भीतर मूंग की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार खरीद केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. किसानों की मेहनत का फल सीधे उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र की व्यवस्था की गई है. इससे पारदर्शी तरीके से खरीद हो सके. मंत्री ने कहा कि यह सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. उन्हें खरीद केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. पेश हैं उनसे हुई बातचीत के अंश.

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक (ETV Bharat Jaipur)

सवाल: समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान नाराज हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है?

जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाया जाए और समय पर खरीद शुरू हो. सहकारिता विभाग सरकार की इस मंशा को पूरा करने को लेकर कटिबद्ध है. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. बारदाने सहित अन्य व्यवस्था पूरी हो चुकी है. गिरदावरी रिपोर्ट आना बाकी है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, खरीद की पंजीयन प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी. कोशिश यही रहेगी कि इसी सप्ताह उनका पंजीयन स्टार्ट हो जाए, ताकि सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

सवाल: सरकारी खरीद में देरी से किसानों को कम दामों में बाहर फसल बेचनी पड़ रही है. उनका नुकसान हो रहा है. सरकार किस तरह से किसानों को राहत देगी?

जवाब: हर साल की तरह की तुलना में इस साल जल्दी खरीद जा रही है. श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में मूंग की आवक को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से प्रारम्भ किए जा रहे हैं. किसान जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से अपना पंजीकरण ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं. दक ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसान को जन आधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की ऑनलाइन प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. जिन किसानों द्वारा बिना गिरदावरी के पंजीयन करवाया जाएगा, उनका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा. ई-मित्रों द्वारा गलत और तहसील के बाहर के किसानों का पंजीयन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है. किसान पंजीकरण से पहले अपना बैंक खाता जन आधार कार्ड में आवश्यक रूप से संशोधन कराएं ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो. किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजफेड मुख्यालय में हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6001 स्थापित किया गया है.

