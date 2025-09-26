सहकारिता मंत्री दक बोले- मूंग की खरीद पर बिचौलिए होंगे बैन, 'त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र' में होगी MSP पर खरीद
समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल की खरीदारी को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने ETV भारत से खास बातचीत की.
Published : September 26, 2025 at 9:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान में इस समय मूंग सहित खरीफ की अन्य फसलों की खरीद को लेकर किसानों में भारी बेचैनी है. फसलें लेकर मंडियों में पहुंचे किसान इस बात से नाराज हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. खासकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में, जहां हजारों क्विंटल फसल की आवक हुई है, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसान लगातार सरकार से खरीद प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में ईटीवी भारत ने राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक से खास बातचीत की.
मंत्री दक ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. मंत्री ने घोषणा की कि अगले दो दिनों के भीतर मूंग की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार खरीद केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. किसानों की मेहनत का फल सीधे उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र की व्यवस्था की गई है. इससे पारदर्शी तरीके से खरीद हो सके. मंत्री ने कहा कि यह सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. उन्हें खरीद केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. पेश हैं उनसे हुई बातचीत के अंश.
सवाल: समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान नाराज हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है?
जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाया जाए और समय पर खरीद शुरू हो. सहकारिता विभाग सरकार की इस मंशा को पूरा करने को लेकर कटिबद्ध है. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. बारदाने सहित अन्य व्यवस्था पूरी हो चुकी है. गिरदावरी रिपोर्ट आना बाकी है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, खरीद की पंजीयन प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी. कोशिश यही रहेगी कि इसी सप्ताह उनका पंजीयन स्टार्ट हो जाए, ताकि सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.
सवाल: सरकारी खरीद में देरी से किसानों को कम दामों में बाहर फसल बेचनी पड़ रही है. उनका नुकसान हो रहा है. सरकार किस तरह से किसानों को राहत देगी?
जवाब: हर साल की तरह की तुलना में इस साल जल्दी खरीद जा रही है. श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में मूंग की आवक को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से प्रारम्भ किए जा रहे हैं. किसान जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से अपना पंजीकरण ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं. दक ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसान को जन आधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की ऑनलाइन प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. जिन किसानों द्वारा बिना गिरदावरी के पंजीयन करवाया जाएगा, उनका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा. ई-मित्रों द्वारा गलत और तहसील के बाहर के किसानों का पंजीयन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है. किसान पंजीकरण से पहले अपना बैंक खाता जन आधार कार्ड में आवश्यक रूप से संशोधन कराएं ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो. किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजफेड मुख्यालय में हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6001 स्थापित किया गया है.
सवाल: मूंग की खरीद कब से शुरू होगी और मूंगफली सहित अन्य की खरीद की प्रक्रिया को लेकर सरकार किस तरह से तैयार है?
जवाब: मूंग की खरीद को लेकर अगले दो दिन में पंजीयन शुरू कर देंगे. अगले सप्ताह में हम मूंगफली खरीद के पंजीयन का काम शुरू होगा. सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसान को उसकी उपज का सही दाम सही समय पर मिले. उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं. दक ने यह भी बताया कि शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए पंजीकरण शीघ्र प्रारम्भ कर दिए जाएंगे. भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए, उड़द का 7800 रुपए, मूंगफली का 7263 रुपए एवं सोयाबीन का 5328 रुपए प्रति क्विंटल (एफ.ए.क्यू श्रेणी का) घोषित किया गया है. समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद के लिए पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार को अंडरटेकिंग भिजवाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. भारत सरकार से खरीफ 2025 की दलहन-तिलहन की खरीद के लिए जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी.
सवाल: बिचौलिए की जगह किसान को फसल का पूरा फायदा मिले, इसकी क्या व्यवस्था है?
जवाब: किसान अपनी उपज देता है, तो हम सीधे किसानों को उनके खाते में पेमेंट करते हैं. किसान अपना पंजीयन खुद करवाता है. किसान खुद तोल केंद्र पर आकर अपने अनाज को खुद तोलता है. उसका भुगतान उसको भी स्वयं को मिलता है. दक ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि बिचौलिए की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है. कुछ केंद्रों पर मैनेजर स्तर की शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्सपर्ट और अन्य के सुझाव पर एक्शन करते हुए कार्रवाई की गई. जिन मैनेजर के पास चार-चार सेंटर का जिम्मा था, वहां एक सेंटर पर एक मैनेजर नियुक्त किया. इससे ट्रांसपेरेंसी बनी, किसानों को पूरा और समय पर दाम मिलने लगा है. इसके अलावा भी त्रिस्तरीय विजिलेंस टीम बनाई हुई है जो रैंडमली चेकिंग करती है.
सवाल: अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है. उसकी भरपाई की क्या कोई प्लानिंग है?
जवाब: इस वर्ष बारिश अच्छी हुई. अतिवृष्टि की शिकायत भी आई है, उसके लिए भी सरकार के स्तर पर गिरदावरी कराई जा रही है. रिपोर्ट आने के साथ किसानों को राहत दे दी जाएगी. दक ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना है कि किसान को अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी.
खरीद केंद्रों पर ये दिए निर्देश:
- रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुसार प्रदेश में अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएं.
- प्रभारी अधिकारी पूरे समय खरीद केंद्र पर मौजूद रहें और उसकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए.
- एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केंद्र का चार्ज नहीं दिया जाएगा.
- खरीद केंद्रों पर टेंट, छाया, पानी और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- ठेकेदारों के पास खरीद के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, यह सुनिश्चित किया जाए.
टेंडर प्रक्रिया पर विशेष ध्यान:
- हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर प्रावधानों में शिथिलता दी गई है ताकि अच्छे लोग प्रक्रिया में शामिल हो सकें.
- लगातार किसी ठेकेदार की शिकायत मिलती है तो उसे डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी.
- टेंडर फेल होने की स्थिति में दूसरा विकल्प तैयार रखने के निर्देश दिए गए.
समयबद्ध तैयारी और दलालों पर सख्ती:
- खरीद केंद्रों पर दलालों द्वारा माल तौलने की समस्या न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए.
- किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश.
- बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और गुणवत्ता मापदंडों का बैनर लगाया जाए.
- किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए कि खरीद केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.
- शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण के बजाय अधिकारी नियमित निरीक्षण करें.