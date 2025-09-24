ETV Bharat / state

बिहार के होटल में घुसे एक साथ तीन वाहन, कुक की घटनास्थल पर ही मौत

बिहार में एक होटल में घुसे दो ट्रक और एक मैजिक ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. एक होटल में एक ट्रक, वैन और ट्रेलर घुस गए. इस घटना में होटल के कुक की मौत हो गई है. घटना मंगलवार देर रात दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के समीप की है.

गुजरात से झारखंड जा रहा था ट्रेलर: गुजरात से झारखंड जा रहे टाइल्स लोड ट्रेलर ने होटल के पास खड़े कंटेनर और वैन में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन राधा कृष्ण होटल होटल में घुस गए. इस घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है.

होटल के अंदर सो रहा था कुक: मृतक कुक की पहचान शीतल यादव निवासी काशीकेवाल (झारखंड) और घायल की पहचान बृजेश चौधरी रोहतास निवासी के रूप में हुई है. शीतल यादव (मृतक) और बृजेश चौधरी रात में होटल के अंदर सो रहे थे, तभी मंगलवार की रात वो हादसे का शिकार हो गए.

''हम लोग होटल में सोए हुए थे, तभी बहुत तेज आवाज सुनाई दी. जिसमें ट्रक होटल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में चला गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया''. - दीना पासवान, मजदूर