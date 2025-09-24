ETV Bharat / state

बिहार के होटल में घुसे एक साथ तीन वाहन, कुक की घटनास्थल पर ही मौत

कैमूर में होटल में अनियंत्रित तीन वाहन एक साथ घुस गए. इस घटना में एक कुक की मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर....

ROAD ACCIDENT IN KAIMUR
बिहार में एक होटल में घुसे दो ट्रक और एक मैजिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read
कैमूर: बिहार के कैमूर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. एक होटल में एक ट्रक, वैन और ट्रेलर घुस गए. इस घटना में होटल के कुक की मौत हो गई है. घटना मंगलवार देर रात दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के समीप की है.

गुजरात से झारखंड जा रहा था ट्रेलर: गुजरात से झारखंड जा रहे टाइल्स लोड ट्रेलर ने होटल के पास खड़े कंटेनर और वैन में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन राधा कृष्ण होटल होटल में घुस गए. इस घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है.

होटल के अंदर सो रहा था कुक: मृतक कुक की पहचान शीतल यादव निवासी काशीकेवाल (झारखंड) और घायल की पहचान बृजेश चौधरी रोहतास निवासी के रूप में हुई है. शीतल यादव (मृतक) और बृजेश चौधरी रात में होटल के अंदर सो रहे थे, तभी मंगलवार की रात वो हादसे का शिकार हो गए.

''हम लोग होटल में सोए हुए थे, तभी बहुत तेज आवाज सुनाई दी. जिसमें ट्रक होटल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में चला गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया''. - दीना पासवान, मजदूर

गिरफ्तार हुआ ट्रेलर चालक: हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा.

''एक ट्रक अनियंत्रित होकर राधा कृष्ण लाइन होटल में घुस गया. जिससे होटल में रहे कुक की मौत हो गई है. फिलहाल ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया गया है'. - संजय राउत, एसआई, मोहनिया थाना

