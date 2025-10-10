मैनपाट में नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, 5 जिलों में बढ़ेगा पुलिस फोर्स
मैनपाट में 181 नव आरक्षकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2025 at 7:32 PM IST
सरगुजा : पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण का 11वां दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ. इस समारोह में मुख्य अतिथि आईजी सरगुजा दीपक कुमार झा थे.जिन्होंने परेड की सलामी ली. परेड सलामी के बाद मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों के परेड का निरीक्षण किया. इस दौरान पीटीएस पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे ने नव आरक्षकों को शपथ दिलाई.दीक्षांत परेड के बाद पुलिस अधीक्षक पीटीएस मैनपाट ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. जिसमें नव आरक्षकों के प्रशिक्षण एवं संस्था से संबंधित जानकारी दी गई.
पांच जिलों के नव आरक्षकों ने दी सलामी : नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण में अलग-अलग विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नव आरक्षकों को मुख्य अतिथि ने नकद इनाम, प्रशस्ति प्रमाण पत्र और शील्ड दिया. दीक्षांत परेड समारोह में 05 जिले के डीएसएफ आरक्षक कांकेर से 49, नारायणपुर से 36, कोण्डागांव से 28, सुकमा से 31. बीजापुर से 37, कुल 181 प्रशिक्षण प्राप्त नवआरक्षकों ने हिस्सा लिया. दीक्षांत परेड समारोह का नेतृत्व परेड कमाण्डर रमेश कुमार मज्जी एवं सहायक परेड कमाण्डर खेमन लाल भोयर ने किया.
आज प्रदेश के अन्य जिलों से आए 181 नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनका दीक्षांत समारोह हुआ है.इसके बाद ये सभी अपने-अपने जिलों में जाकर सेवा देंगे. यहां पर नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है. वो यहां नौ महीने तक रहते हैं.आउट डोर और इनडोर मिलकर पढ़ाई और प्रशिक्षण होते हैं. यहां का मौसम भी बहुत अनुकूल होता है - सचिन्द्र चौबे,एसपी पीटीएस मैनपाट
इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आरक्षक पुलिस विभाग का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है.ये नीव का पत्थर है. लगातार आमजन मानस के संपर्क में रहता है. उसके कार्य एवं आचरण से विभाग की छवि बनती है. पुलिस महानिरीक्षक ने तीन नवीन कानूनों के अनुरूप कार्य एवं कुशल पुलिस अधिकारी के तौर पर कार्य निष्पादन करने की बात कहते हुए नवआरक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना की.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री साय ने दिया न्योता
छत्तीसगढ़ में खुलेगा स्पेस गैलरी का रास्ता, युवाओं को मिलेंगे अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर
संतों के आशीर्वाद से नक्सल मुक्त हो रहा छत्तीसगढ़: सीएम विष्णुदेव साय