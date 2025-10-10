ETV Bharat / state

मैनपाट में नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, 5 जिलों में बढ़ेगा पुलिस फोर्स

सरगुजा : पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण का 11वां दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ. इस समारोह में मुख्य अतिथि आईजी सरगुजा दीपक कुमार झा थे.जिन्होंने परेड की सलामी ली. परेड सलामी के बाद मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों के परेड का निरीक्षण किया. इस दौरान पीटीएस पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे ने नव आरक्षकों को शपथ दिलाई.दीक्षांत परेड के बाद पुलिस अधीक्षक पीटीएस मैनपाट ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. जिसमें नव आरक्षकों के प्रशिक्षण एवं संस्था से संबंधित जानकारी दी गई.

पांच जिलों के नव आरक्षकों ने दी सलामी : नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण में अलग-अलग विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नव आरक्षकों को मुख्य अतिथि ने नकद इनाम, प्रशस्ति प्रमाण पत्र और शील्ड दिया. दीक्षांत परेड समारोह में 05 जिले के डीएसएफ आरक्षक कांकेर से 49, नारायणपुर से 36, कोण्डागांव से 28, सुकमा से 31. बीजापुर से 37, कुल 181 प्रशिक्षण प्राप्त नवआरक्षकों ने हिस्सा लिया. दीक्षांत परेड समारोह का नेतृत्व परेड कमाण्डर रमेश कुमार मज्जी एवं सहायक परेड कमाण्डर खेमन लाल भोयर ने किया.