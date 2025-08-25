मुजफ्फरपुर: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू), मुजफ्फरपुर में छह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. यह समारोह विश्वविद्यालय के कम्युनिटी हॉल में आयोजित हुआ जिसे आकर्षक ढंग से सजाया गया था. छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह था.

राज्यपाल और उपराज्यपाल रहे मुख्य अतिथि: समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की, जबकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे. मंच पर कुलपति प्रो. हनुमान प्रसाद पांडेय, कुलसचिव प्रो. समीर कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय प्रशासन और विभिन्न संकायों के प्रमुख भी मौजूद थे.

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

8431 छात्रों को दी गई डिग्रियां: इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय ने दो सत्रों 2021-23 और 2022-24 के कुल 8431 छात्रों को स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान कीं. इनमें पहले सत्र के 3621 और दूसरे सत्र के 4810 विद्यार्थी शामिल रहे. समारोह में डिग्रियां प्राप्त करना छात्रों के लिए गौरव का क्षण रहा.

53 छात्रों को गोल्ड मेडल: समारोह में कुल 53 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया. साथ ही 93 शोधार्थियों को पीएचडी, एक को डीएससी और एक को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई. विशेष बात यह रही कि पीएचडी शोधार्थियों को उनके सीट पर ही प्रमाणपत्र दिए गए.

दीक्षांत समारोह में उपाधी के साथ विद्यार्थी (ETV Bharat)

तीन छात्रों को विशेष मेमोरियल गोल्ड मेडल: इस अवसर पर तीन मेधावी छात्रों को विशेष मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया. संजीव कुमार को डॉ. रामविहारी सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल इन इकोनॉमिक्स 2024, माधव मुकुंद मुरारी को प्रो. नवल किशोर प्रसाद सिन्हा मेमोरियल गोल्ड मेडल इन पॉलिटिकल साइंस 2024 और आवंतिका डे को इसी पुरस्कार से 2023 के लिए सम्मानित किया गया.

शोभायात्रा से हुई समारोह की शुरुआत: समारोह की शुरुआत एक भव्य शोभायात्रा से हुई, जो विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी कार्यालय से निकाली गई. इसका नेतृत्व कुलसचिव प्रो. समीर कुमार शर्मा ने किया. शोभायात्रा में राज्यपाल, उपराज्यपाल, कुलपति, विभागाध्यक्ष, डीन व सीनेट सदस्य शामिल हुए, जिससे परिसर में एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल बन गया.

दीक्षांत समारोह में पदक के साथ विद्यार्थी (ETV Bharat)

"दीक्षांत केवल डिग्री प्रदान करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा की उस यात्रा का प्रतीक है जो छात्र को जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर करती है. युवाओं से समाज व देश की सेवा में आगे आने की अपील की." -आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल

राज्यपाल ने छात्रों को दी प्रेरणादायक सीख: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने दीक्षांत भाषण में कहा कि यह युग ज्ञान, नवाचार और तकनीक का है. उन्होंने विशेष रूप से शोधार्थियों से कहा कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल करियर तक सीमित न रखें, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान में भी अपनी भूमिका निभाएं.

ट्रैफिक में बदलाव: समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही. वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और विशेष निगरानी दल तैनात किए गए थे. हेलिपैड से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. ट्रैफिक व्यवस्था में भी परिवर्तन कर समारोह को बाधारहित बनाया गया.

"दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है. इतने वर्षों के बाद यह आयोजन संभव हुआ है. यह हमारे विद्यार्थियों के परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र राज्यपाल और उपराज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए." -प्रो. हनुमान प्रसाद पांडेय, कुलपति

दीक्षांत समारोह संगीत कार्यक्रम (ETV Bharat)

छात्रों और अभिभावकों में दिखा गर्व और उत्साह: मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों के चेहरे पर गर्व और खुशी झलक रही थी. संजीव कुमार ने कहा कि यह पल उनके लिए अविस्मरणीय है. माधव मुकुंद मुरारी ने आत्मविश्वास में वृद्धि की बात कही, वहीं आवंतिका डे ने कहा कि यह सम्मान उनकी मेहनत और लगन को सार्थक करता है। छह वर्षों बाद हुआ यह समारोह सभी के लिए एक ऐतिहासिक अनुभव रहा.

