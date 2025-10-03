ETV Bharat / state

बनारस के इस संस्कृत विश्वविद्यालय में 58 स्नातकों पर बरसेंगे स्वर्ण और रजत पदक

वाराणसी: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 8 अक्टूबर को 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है. जहां 58 स्नातकों को स्वर्ण और रजक पदक प्रदान किए जाएंगे. 20 शोधार्थियों को पीएचडी और एक को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम पदक सूची और शोधार्थियों का विवरण जारी किया गया है.



58 स्नातकों को दिए जाएंगे पदक: विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस बार साहित्य विषय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अंकित प्रकाश सिंह को तीन प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा. उन्होंने आचार्य परीक्षा में कल 1633 अंक प्राप्त किए हैं. योगतंत्र में ध्रुव सापकोटा, शुक्लयजुर्वेद में बसंत राज द्विवेदी और सत्यम पांडे, अथर्ववेद में अवनीश पांडे को वेदनैरुक्त प्रक्रिया में वरुण शर्मा को पदक प्रदान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि इस बार पीएचडी में 20 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 14 पुरुष और 6 महिला शामिल हैं.



काशी विद्यापीठ में दूसरी काउंसलिंग कल से: वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु 25 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की दूसरी काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन 4-6 अक्टूबर तक होगी. कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करना होगा. अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जायेगा. अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा. काउंसलिंग की विस्तत जानकारी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर अपलोड है.





