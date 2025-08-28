ETV Bharat / state

अभियुक्त के आपराधिक अतीत के आधार पर नैतिक दोषसिद्धि उचित नहीं : हाईकोर्ट - CONVICTION BASED ON CRIMINAL PAST

आर्म्स एक्ट के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं, अभियुक्त को दी राहत.

हाईकोर्ट ने कहा- कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:31 AM IST

जबलपुर : हाईकोर्ट जस्टिस राम कुमार चौबे की एकलपीठ ने अपने अहम में आदेश में कहा है कि कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं है. आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का आपराधिक अतीत और चरित्र के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं है क्योंकि कानून सबूतों पर चलता है और कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं है. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ अपीलकर्ता को आर्म्स एक्ट के अपराध में दी गई सजा को निरस्त कर दिया है.

पुन: निरीक्षण याचिका पर हुई थी सुनवाई

दरअसल, भोपाल निवासी करिया कंजर की ओर से ये अपराधिक पुनः निरीक्षण याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि जिला न्यायालय ने उसे 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में एक साल की सजा से दंडित किया था, जिसके खिलाफ उसने एडीजे कोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी. एडीजे कोर्ट ने सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए 18 जुलाई 2025 को उसकी अपील खारिज कर दी थी. तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में है.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर (Etv Bharat)

याचिका में कहा- गवाह मुकरे, साक्ष्यों की कमी, फिर भी सजा

पुनः निरीक्षण याचिका में कहा गया था कि जिला न्यायालय में दोनों स्वतंत्र गवाह अपने बयान से मुकर गए थे. गवाहों का कहना था कि पुलिस ने गवाह व गिरफ्तारी पत्रक में उनसे हस्ताक्षर करवाए थे लेकिन उन्होंने पुलिस को आरोपी के पास से कट्टा व कारतूस जब्त करते हुए नहीं देखा था. इसके बावजूद भी सिर्फ विवेचना अधिकारी की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बिना साक्ष्य उसे सजा से दंडित किया.

कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं, सजा निरस्त

एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि विवेचना अधिकारी के साथ गए दोनों पुलिसकर्मी भी गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है. इसके अलावा मौके पर कट्टा व कारतूस को जब्त कर सीज करने के संबंध में भी गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए थे. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं लेकिन पुलिस द्वारा अपीलकर्ता को एक भी प्रकरण में सजा से दंडित किए जाने का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है.

इसके बाद एकलपीठ ने कहा कि कानून में नैतिक दोषसिद्धि को मान्यता नहीं. अभियुक्त का आपराधिक अतीत और चरित्र के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं. इस आदेश के साथ अभियुक्त की सजा के आदेश को निरस्त करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए गए.

