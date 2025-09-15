ETV Bharat / state

बिलासपुर में कथित धर्मांतरण पर बवाल और पथराव, 10 लोग घायल, पुलिस की जांच जारी

छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कथित धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा मचा है.

बिलासपुर में हंगामा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:50 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में दुर्ग और सरगुजा में कथित धर्मांतरण के आरोप का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बिलासपुर में भी इस मुद्दे पर हंगामा हो गया. शहर के सीपत में कथित प्रार्थना सभा के दौरान पथराव और बवाल की खबर है. इससे यहां हालात तनावपूर्ण हो गए. यह पूरी घटना रविवार की बताई जा रही है. पुलिस के पास इस केस में शिकायत हुई है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

पथराव में 10 लोग घायल: इस पथराव और बवाल में कुल 10 लोग घायल हुए हैं. इसमें हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं. बिलासपुर पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है.

बिलासपुर में बवाल (ETV BHARAT)

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत: इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोप है कि सीपत में प्रार्थना सभा के दौरान भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन को लेकर लालच दिया जा रहा था. सीपत थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है.

पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा: इस पूरी घटना में पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा है. सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने कुल 11 लोगों के खिलाफ इस बवाल को लेकर केस दर्ज किया है.

बिलासपुर पुलिस का बयान: बिलासपुर पुलिस के एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि रविवार को सीपत इलाके के एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इसमें 150 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष जुटे थे. समारोह के दौरान कथित धर्मांतरण के आरोप पर बजरंग दल ने विरोध किया. इसके बाद, एक समूह ने घर पर पथराव किया, जिसका दूसरे पक्ष की ओर से भी वैसा ही जवाब आया और उनके बीच झड़प हो गई.

सीपत थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत कराया. झड़प में कुल 10 लोग घायल हुए हैं. इन लोगों को मामूली चोटें आई है.

सीपत थाना क्षेत्र मे कथित प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मांतरण के आरोप पर झड़प हुई. इस केस में कुल 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जिसमें 7 लोग ईसाई समुदाय के हैं और 11 लोग हिंदू संगठन के हैं. इस घटना में 10 लोग घायल हैं. पुलिस पूरे केस की जांच कर रही है- गोपाल सथपति, सीपत थाना प्रभारी

बिलासपुर पुलिस का कहना है कि इस केस में आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. इस बवाल के बाद सीपत थाना पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

दुर्ग में फिर धर्मांतरण पर जमकर बवाल, पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष भिड़े

सरगुजा के मैनपाट में कथित धर्मांतरण की शिकायत, एएसपी ने कही जांच के बाद कार्रवाई की बात

छत्तीसगढ़ में फिर उठा धर्मांतरण का मुद्दा, दुर्ग और बलरामपुर में बवाल, रोकी गई प्रार्थना और चंगाई सभा

STONE PELTING IN SIPATSIPAT THANA AREAदुर्ग और सरगुजा में धर्मांतरणबिलासपुर में धर्मांतरणCONVERSION IN BILASPUR

