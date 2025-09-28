लखनऊ में मलखान के घर चल रहा था ईसाई बनाने का खेल, चंगाई सभा के नाम पर भीड़ जुटाता, पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करता
सरगना ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बीमारी से छुटकारा दिलाने का झांसा देकर धर्मांतरण कराता था. आरोपी ने खुद 2016 में बदला था धर्म.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 6:57 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 7:17 PM IST
लखनऊ : निगोहा थाना क्षेत्र में चल रहे धर्मांतरण गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. रविवार को पुलिस ने गिरोह के सरगना को ग्राम बख्तीरी खेड़ा से गिरफ्तार किया. सरगना ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बीमारी से छुटकारा दिलाने का झांसा देकर धर्मांतरण कराता था. सरगना निगोहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ग्रामीण इलाकों में रैकेट चला रहा था. 2016 में आरोपी ने अपना धर्म परिवर्तन किया था. बजरंग दल की शिकायत पर गिरोह का खुलासा हुआ है.
डीसीपी साउथ निपुन अग्रवाल ने बताया, थाना निगोहा पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर एक्शन लिया. धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना मलखान (43) पुत्र स्व. कालीचरन निवासी ग्राम बख्तीरी खेड़ा थाना निगोहा को ग्राम हुलास खेड़ा मार्ग से गिरफ्तार किया गया है. मलखान ने अपने खेत में हॉलनुमा मकान बनवाया है, जिसको चर्च के रूप में इस्तेमाल करता था.
पैसों का देता था लालच : डीसीपी ने बताया, हर रविवार और गुरुवार को क्षेत्र के गरीब और अनुसूचित जाति की महिलाओं, बच्चों की भीड़ इकट्ठा करता और बीमारी ठीक करने का झांसा देता. चमत्कार का बहाना बताकर पैसों का लालच देकर चंगाई सभा का आयोजन करता था. बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा) देकर धर्मांतरण कराता. इससे गांव व समाज का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था.
यीशू चंगाई सभा नाम से चलाता था व्हाट्सएप ग्रुप : डीसीपी साउथ निपुन अग्रवाल ने बताया, पुलिस पूछताछ में आरोपी मलखान ने बताया कि मैंने 2016 में हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है. अपने बच्चों, भतीजों व परिवार के अन्य लोगों का नाम बदलकर क्रिश्चियन नाम रखा गया है. यीशू चंगाई सभा नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें खासकर अनुसूचित वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है.
ईसाई धर्म से संबंधित वस्तुएं बरामद : डीसीपी साउथ निपुन अग्रवाल ने बताया, आरोपी मलखान के पास से ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और अन्य वस्तुओं को बरामद किया गया है. मलखान के आर्थिक स्रोतों के बारे में भी जांच की जा रही है. धर्मांतरण के शिकार हुए लोगों से संपर्क कर प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें : कुशीनगर के सूबेदार दिनेश गुप्ता का ब्रेन हेमरेज से निधन; सैन्य सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई, तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे