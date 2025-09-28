ETV Bharat / state

लखनऊ में मलखान के घर चल रहा था ईसाई बनाने का खेल, चंगाई सभा के नाम पर भीड़ जुटाता, पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करता

पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 28, 2025 at 6:57 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 7:17 PM IST

लखनऊ : निगोहा थाना क्षेत्र में चल रहे धर्मांतरण गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. रविवार को पुलिस ने गिरोह के सरगना को ग्राम बख्तीरी खेड़ा से गिरफ्तार किया. सरगना ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बीमारी से छुटकारा दिलाने का झांसा देकर धर्मांतरण कराता था. सरगना निगोहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ग्रामीण इलाकों में रैकेट चला रहा था. 2016 में आरोपी ने अपना धर्म परिवर्तन किया था. बजरंग दल की शिकायत पर गिरोह का खुलासा हुआ है. डीसीपी साउथ निपुन अग्रवाल ने बताया, थाना निगोहा पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर एक्शन लिया. धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना मलखान (43) पुत्र स्व. कालीचरन निवासी ग्राम बख्तीरी खेड़ा थाना निगोहा को ग्राम हुलास खेड़ा मार्ग से गिरफ्तार किया गया है. मलखान ने अपने खेत में हॉलनुमा मकान बनवाया है, जिसको चर्च के रूप में इस्तेमाल करता था. बजरंग दल की शिकायत पर हुआ मामले का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

