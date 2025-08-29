रायपुर: ट्रंप टैरिफ का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा. इसको लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य अमर परवानी से ईटीवी भारत ने खास बात की है. अमर परवानी ने कहा कि ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाया है उसका कोई आसार छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा. वहां से बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन होता नहीं है.

"भारत ने प्लान बी किया तैयार": सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं या टैरिफ की बातें आ रही है. उसके बाद सभी लोगों ने प्लान B तैयार कर लिया है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. उससे बहुत ज्यादा ट्रंप टैरिफ का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा.

ट्रंप टैरिफ से छत्तीसगढ़ कितना होगा प्रभावित (ETV BHARAT)

ट्रंप टैरिफ के दो एस्पेक्ट: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य अमर परवानी ने बताया कि ट्रंप टैरिफ के दो एस्पेक्ट हैं. इसमें एक क्षेत्रीय और दूसरा राष्ट्रीय है. अगर आप क्षेत्रीय यानि की छत्तीसगढ़ के आधार पर देखेंगे तो उसको लेकर मैं आपको जानकारी देता हूं. ट्रंप टैरिफ में मेजर्ली आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है और फुटवियर सर्विसेज प्रभावित होंगे. छत्तीसगढ़ में हम लोग चावल उगाते हैं. तो इसलिए हम राइस को भी जोड़ सकते हैं.

"छत्तीसगढ़ पर ट्रंप टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा": ऑटोमोबाइल की हमारे यहां कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है. जो इसे इफेक्ट होगी. दूसरा फुटवियर का भी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर हमारे यहां नहीं है. जिससे हमारी इंडस्ट्री अफेक्टेड होगी. टेक्सटाइल की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो एक्सपोर्ट करती है. ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट हमारे यहां से नहीं है. छत्तीसगढ़ में अगर हम राइस की बात करते हैं. अगर उसमें से जो यूएस जाता है तो वह बासमती चावल जाता है. उसके साथ ही जो अफ्रीकन कंट्री में जाता है. वह भी बासमती राइस है. अगर टोटल एक्सपोर्ट को हम देखेंगे तो 2 से 3% यूनाइटेड स्टेट का होता है. अगर उसमें हम ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हमारा एक सेफ जोन में है. यहां पर भी ट्रंप टैरिफ का कोई भी इंपैक्ट नहीं है.

कई बार हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग पोर्ट के करीब नहीं है. इसलिए एक्सपोर्ट क्वॉलिटी के इंडस्ट्री यहां नहीं लग पा रही है. इसकी तकलीफ हमें होती थी. लेकिन आज लैंडलॉक स्टेट होने के नाते हमारे जो उद्योग लगे हैं. जिनका कंजप्शन हम छत्तीसगढ़ या अपने स्टेट में ही कर सकते हैं. इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि छत्तीसगढ़ जो भी उत्पादन करता है उसका उपयोग छत्तीसगढ़ और भारत में ही हो जाता है- अमर परवानी, वाइस प्रेसिडेंट, CAIT

सवाल: जिन क्षेत्रों में ट्रंप टैरिफ असर करेगा. अगर ऑटोमोबाइल की बात कर ले तो अब शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर मोटरसाइकिल नहीं होगी. तो क्या रेट या फिर नौकरी पर इसका असर पड़ेगा.?

जवाब: जब से ट्रंप आए हैं तब से लगातार वह कोई न कोई बयान दे रहे हैं. आज कोई बयान देते हैं कल दूसरे तरह का बयान देते हैं. टैरिफ को लेकर के आज कुछ कहते हैं दूसरे दिन कोई बयान दे देते हैं. जो भी इसमें एक्सपोर्ट करते हैं वह हिंदुस्तान के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें कोई भी कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर कोई एक प्लान लेकर के नहीं चलता है. हमेशा उसका दूसरा प्लान तैयार रहता है. जिस तरीके से ट्रंप के बयान आए हैं. उसके बाद भारत सरकार भी इसको लेकर के कई तरह की तैयारी कर रही हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी तीन बार रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया है. CRR का कट भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने दे दिया. जीएसटी को लेकर के भी सरकार की तरफ से बड़ी राहत आ गई है. एक बात हम मन कर चले कि अगर ट्रंप टैरिफ नहीं हटते हैं तो क्या हम यह मानकर चलें कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट जा रहा है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए रातों-रात इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी. जो इसकी भरपाई कर देगी. हिंदुस्तान से जो सामान जा रहा है और जो बड़े कॉर्पोरेट इस सामान को भेज रहे हैं. इस बदलाव में जीएसटी का एक पहलू है जिसका प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया. जिसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने भी एक्सेप्ट कर लिया. जिसमें जीएसटी को सिर्फ दो पार्ट में रख दिया गया है. उसके बाद हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ की आबादी है. उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी.

12 लाख के टैक्स का मामला छोड़ा गया है. साथ ही दूसरे तरह के प्रावधान भी सरकार द्वारा किया जा रहा है. यह तमाम चीज हो रही है उसे एक बात तो साफ है कि जिस तरह के इंपैक्ट को बताने की कोशिश हो रही है जो इंपैक्ट समझा जा रहा है उसी तरह का इंपैक्ट इंडियन इकॉनमी पर नहीं होगा-अमर परवानी, वाइस प्रेसिडेंट, CAIT

सवाल: अमेरिका अगर अपनी चीजों पर अडिग रहता है तो क्या भारत इससे लड़ाई लड़ लेगा ?

जवाब: मुझे बिल्कुल भरोसा है कि जिस तरीके का काम ट्रंप ने किया है और जो स्थितियां भारत की है. हम बिल्कुल इससे लड़ लेंगे नहीं तो अब तक भारत सरकार एक दूसरे रूप में आ जाती. ट्रंप टैरिफ के बाद एक बी प्लान भी तैयार कर लिया गया है. जिसमें चीन, रूस और हिंदुस्तान के साथ मुलाकात हो रही है. यह केवल हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है. बल्कि कोई भी देश जिस तरीके से ट्रंप पूरे वर्ल्ड को डील कर रहे हैं. डिक्टेट कर रहे हैं .मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी देश उनके डिक्टेशन में आने को तैयार है या उनके साथ जाने को तैयार है.

आज रसिया से चीन क्रूड ऑयल ले रहा है. पूरा यूरोप क्रूड ऑयल खरीद रहा है. तो केवल हिंदुस्तान पर इस तरह का अनइथिकल मापदंड रखना यह है अनुचित है. इस तरह के काम के कारण कोई भी देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है. अब कोई भी देश उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा और पूरा ग्लोबल मार्केट उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है-अमर परवानी, वाइस प्रेसिडेंट, CAIT

सवाल: छत्तीसगढ़ से वन उपज या फिर जो चीज यहां से भेजी जाती है. इसे लेकर रोजगार पर क्या असर पड़ सकता है. पैसे की कमाई पर असर पड़ सकता है. क्या यह यहां की इकोनॉमी पर बहुत असर डालेगा?

जवाब: वनोपज पर हमारा राज्य बहुत स्टैंड करता है और उसके लिए हमारी राज्य सरकार बहुत मदद करती है. उसे खरीदने और बेचने में राज्य सरकार बहुत मदद करती है. राज्य सरकार कुछ ना कुछ लेकर के आएगी. यूएस को इंडिया की तरफ से यह जो एक्सपोर्ट होता है. उसमें यह हिस्सा बहुत छोटा है. लेकिन इसके बाद भी हमारी यह जिम्मेदारी है. हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी एक्सपोर्ट होता है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया जाए. उसको कैसे डील करना है. उस पर काम करने की जरूरत है. जिससे उसका लोकल कंजक्शन कैसे बढ़े और दूसरा हिंदुस्तान में वह कैसे बिके. इस पर ध्यान रखना है. छत्तीसगढ़ में बहुत डरावनी स्थिति नहीं है. छत्तीसगढ़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.