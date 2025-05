ETV Bharat / state

कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन के नाम से लोग नाराज, जानें इस इलाके का इतिहास - NAYAGANJ METRO STATION IN KANPUR

नयागंज मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर चर्चा ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 7:08 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 7:41 PM IST 6 Min Read

कानपुर: वर्तमान समय में कानपुर में मेट्रो का संचालन आईआईटी से मोतीझील के बीच हो रहा है. अब इनमें पांच नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और जुड़ने वाले हैं. कानपुर के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर इस स्टेशन का नाम नयागंज क्यों रखा गया. स्टेशन पर उतरने के बाद लेना होगा ऑटो-टैक्सी का सहारा: हिमांशु ने बताया कि यह बात बिल्कुल सही है कि जिस जगह पर यह मेट्रो स्टेशन बना है वह नरवाना चौराहा लगता है और इस जगह पर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड स्टेशन बना है उसका नाम नयागंज रखा गया है. समझ नहीं आता की आखिर पैसा क्यों किया जब यह जगह नयागंज है ही नहीं, तो फिर इसका नाम रखने का क्या मतलब है. जानें कानपुर के नयागंज इलाके का इतिहास (Video Credit- ETV Bharat) मेट्रो स्टेशन का नाम नरौना रखने की मांग: इस स्टेशन पर उतरने के बाद भी लोगों को नयागंज तक पहुंचाने के लिए एक से डेढ़ किलोमीटर की यात्रा करनी होगी. इसके लिए उन्हें ऑटो टैक्सी या फिर अपने निजी वाहन का प्रयोग करना होगा. ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा. वहीं, अनुराग गुप्ता ने बताया कि जब यह नरौना चौराहा है तो मेट्रो स्टेशन का नाम भी नरौना चौराहा ही होना चाहिए था. फिर भी इस जगह का नाम नयागंज रखा गया. व्यापारियों को होगी परेशानी: उन्होंने कहा कि नयागंज पूर्व व्यापारी क्षेत्र है. यहां पर प्रदेश भर के कई अन्य जिलों से व्यापारी खरीदारी करने के लिए आते हैं. जब व्यापारी इस मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे, तो यहां से भी उन्हें एक से डेढ़ किलोमीटर का सफर करना होगा. इसके लिए या तो उन्हें अपने निजी वाहन का प्रयोग करना होगा या फिर कई अन्य संसाधनों का सहारा लेना होगा. क्या है नयागंज का इतिहास: इतिहासकार अनूप शुक्ला ने कहा कि नयागंज 19वीं शताब्दी के नक्शे में तो जर्नलगंज के रूप में विकसित है. आज के हिसाब से नयागंज उसी में स्थित है. वर्तमान समय में नयागंज बाजार मुख्यता किराने और सर्राफा के कारोबार के लिए जाना जाता है. प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के काफी व्यापारी यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. इससे कुछ और भी मोहल्ले जुड़े हुए हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चित हैं.

कपड़े के लिए जर्नलगंज, नौघड़ा काहू की कोठी के लिए, शक्कर कोठी शक्कर के लिए जानी जाती है. इतिहास के मुताबित जर्नलगंज का मोहल्ला शहरी आबादी के नक्शे के दक्षिणी भाग में बहुत दूर तक फैला हुआ है. इसका विस्तार उस समय नहर के उस पार तक था, जहां आजकल सेंट्रल स्टेशन, रेल बाजार और हैरिसगंज की बस्तियां हैं. नहर के इस पार वर्तमान में कलेक्टरगंज, मोढ़ा टोली, धनकुट्टी, रंजीतपुरवा, रानी की गडरिया, नई सब्जी मंडी, खटकाना आदि की बस्तियां इसी के अंतर्गत थीं. इस जगह पर बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थीं. यहां एक पोस्ट ऑफिस रोका गया था. आजादी के आंदोलन के दौरान उसमें एक व्यक्ति के मृत्यु होने का भी उल्लेख है. रामगंज में सुभाष बाबू ने एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था. वहीं, 1883-90 के बीच ब्राह्मण प्रिंस नवग्रह पंडित प्रताप नारायण मिश्र के ठिकाने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलने आए थे. पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बांग्ला किताबों का हिंदी में अनुवाद किया था. इसके चलते वह यहां उनसे मिलने के लिए आए हुए थे.

यूपीएमआरसी के जनसंपर्क विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो स्टेशन का नाम का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, वह परियोजना के डीपीआर के समय बनता है. उस दौरान डीपीआर बनाने के लिए जो टीम आती है राइट्स जोकि रेलवे की संस्था है उसका काम सर्वे करना डीपीआर बनाना है. डीपीआर का मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से है, इसमें कॉरिडोर को सेलेक्ट किया जाता है. फिर यह देखा जाता है कि जहां पर मेट्रो स्टेशन बना है, वहां पर क्या है जगह कौन सी है. उसका नाम क्या है ऐसी तमाम जानकारियां को एकत्र किया जाता है. यह बात बिल्कुल सही है कि नयागंज इतना घना और बसा हुआ इलाका है. अब ऐसे में उस एरिया के अंदर अगर मेट्रो नहीं जा रही है, तो नजदीक का नाम रखा जाए यह बात बिल्कुल सही है कि नरौना चौराहा पर नयागंज मेट्रो स्टेशन बना है. बगल में पेट्रोल पंप है यह पूरा नहर वाला एरिया है, जिसे कैनल रोड के नाम से भी जाना जाता है. उनका कहा, नयागंज बहुत बड़ा हब हो सकता है. राइट्स संस्था ने नयागंज के पास में होने के वजह से इस स्टेशन का नाम नयागंज रखा . इसकी जो डीपीआर बनी है वह 2013 में बनी है और काम जो है वह 2019 में शुरू हुआ है. हमें नाम विरासत में मिलता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है. जल्द ही हम इन नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू करेंगे.



मेट्रो देगी यात्रियों को ये सुविधा: यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि, हम लास्ट मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों की समस्या है कि वह अपने घरों तक कैसे पहुंचे. मेट्रो से अब आपको अपने घर तक पहुंचना काफी आसान होगा आने वाले समय में आपको जिस स्टेशन से जी स्टेशन के बीच की दूरी को तय करना और वहां से फिर अपने गंतव्य तक पहुंचना है. उसके लेकर भी हम ऑटो रिक्शा टैक्सी की व्यवस्था कर रहे हैं. आपको मेट्रो स्टेशन से ही यह सारी चीज उपलब्ध हो सकेंगे. हम ओला, रैपीडो, उबर जैसी कंपनियों से भी बात कर रहे हैं. आप बेहद ही किफायती दामों में अपने घर तक आसानी से पहुंच सकेंगे, क्योंकि मेट्रो का शुरू से ही जो संकल्प रहा है, वह यात्री सेवाओं को बेहतर करना रहा है और इस दिशा में हम अच्छे से काम भी कर रहे हैं. फिलहाल इस मेट्रो स्टेशन के निर्माण के बाद जो सबसे खास बात यह है कि यहां पर लोगों को जाम से निजात मिली है क्योंकि यहां पर जो सड़के हैं इतनी चौड़ी हो गई है कि अब आप महज 5 मिनट में नरौना चौराहा से फूलबाग की दूरी को तय कर सकते हैं. ऐसे में जहां लोगों को पहले जाम की वजह से काफी समय लगता है इस जाम के झाम से उन्हें निजात मिली है.



ये भी पढ़ें- यूपी में किसानों की इनकम बढ़ी; स्पेशल लैब में महिलाएं कर रहीं खेत की मिट्टी की जांच, अन्नदाताओं की बढ़ी उपज

कानपुर: वर्तमान समय में कानपुर में मेट्रो का संचालन आईआईटी से मोतीझील के बीच हो रहा है. अब इनमें पांच नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और जुड़ने वाले हैं. कानपुर के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर इस स्टेशन का नाम नयागंज क्यों रखा गया. स्टेशन पर उतरने के बाद लेना होगा ऑटो-टैक्सी का सहारा: हिमांशु ने बताया कि यह बात बिल्कुल सही है कि जिस जगह पर यह मेट्रो स्टेशन बना है वह नरवाना चौराहा लगता है और इस जगह पर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड स्टेशन बना है उसका नाम नयागंज रखा गया है. समझ नहीं आता की आखिर पैसा क्यों किया जब यह जगह नयागंज है ही नहीं, तो फिर इसका नाम रखने का क्या मतलब है. जानें कानपुर के नयागंज इलाके का इतिहास (Video Credit- ETV Bharat) मेट्रो स्टेशन का नाम नरौना रखने की मांग: इस स्टेशन पर उतरने के बाद भी लोगों को नयागंज तक पहुंचाने के लिए एक से डेढ़ किलोमीटर की यात्रा करनी होगी. इसके लिए उन्हें ऑटो टैक्सी या फिर अपने निजी वाहन का प्रयोग करना होगा. ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा. वहीं, अनुराग गुप्ता ने बताया कि जब यह नरौना चौराहा है तो मेट्रो स्टेशन का नाम भी नरौना चौराहा ही होना चाहिए था. फिर भी इस जगह का नाम नयागंज रखा गया. व्यापारियों को होगी परेशानी: उन्होंने कहा कि नयागंज पूर्व व्यापारी क्षेत्र है. यहां पर प्रदेश भर के कई अन्य जिलों से व्यापारी खरीदारी करने के लिए आते हैं. जब व्यापारी इस मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे, तो यहां से भी उन्हें एक से डेढ़ किलोमीटर का सफर करना होगा. इसके लिए या तो उन्हें अपने निजी वाहन का प्रयोग करना होगा या फिर कई अन्य संसाधनों का सहारा लेना होगा. क्या है नयागंज का इतिहास: इतिहासकार अनूप शुक्ला ने कहा कि नयागंज 19वीं शताब्दी के नक्शे में तो जर्नलगंज के रूप में विकसित है. आज के हिसाब से नयागंज उसी में स्थित है. वर्तमान समय में नयागंज बाजार मुख्यता किराने और सर्राफा के कारोबार के लिए जाना जाता है. प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के काफी व्यापारी यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. इससे कुछ और भी मोहल्ले जुड़े हुए हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चित हैं. कपड़े के लिए जर्नलगंज, नौघड़ा काहू की कोठी के लिए, शक्कर कोठी शक्कर के लिए जानी जाती है. इतिहास के मुताबित जर्नलगंज का मोहल्ला शहरी आबादी के नक्शे के दक्षिणी भाग में बहुत दूर तक फैला हुआ है. इसका विस्तार उस समय नहर के उस पार तक था, जहां आजकल सेंट्रल स्टेशन, रेल बाजार और हैरिसगंज की बस्तियां हैं. नहर के इस पार वर्तमान में कलेक्टरगंज, मोढ़ा टोली, धनकुट्टी, रंजीतपुरवा, रानी की गडरिया, नई सब्जी मंडी, खटकाना आदि की बस्तियां इसी के अंतर्गत थीं. इस जगह पर बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थीं. यहां एक पोस्ट ऑफिस रोका गया था. आजादी के आंदोलन के दौरान उसमें एक व्यक्ति के मृत्यु होने का भी उल्लेख है. रामगंज में सुभाष बाबू ने एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था. वहीं, 1883-90 के बीच ब्राह्मण प्रिंस नवग्रह पंडित प्रताप नारायण मिश्र के ठिकाने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलने आए थे. पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बांग्ला किताबों का हिंदी में अनुवाद किया था. इसके चलते वह यहां उनसे मिलने के लिए आए हुए थे.

यूपीएमआरसी के जनसंपर्क विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो स्टेशन का नाम का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, वह परियोजना के डीपीआर के समय बनता है. उस दौरान डीपीआर बनाने के लिए जो टीम आती है राइट्स जोकि रेलवे की संस्था है उसका काम सर्वे करना डीपीआर बनाना है. डीपीआर का मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से है, इसमें कॉरिडोर को सेलेक्ट किया जाता है. फिर यह देखा जाता है कि जहां पर मेट्रो स्टेशन बना है, वहां पर क्या है जगह कौन सी है. उसका नाम क्या है ऐसी तमाम जानकारियां को एकत्र किया जाता है. यह बात बिल्कुल सही है कि नयागंज इतना घना और बसा हुआ इलाका है. अब ऐसे में उस एरिया के अंदर अगर मेट्रो नहीं जा रही है, तो नजदीक का नाम रखा जाए यह बात बिल्कुल सही है कि नरौना चौराहा पर नयागंज मेट्रो स्टेशन बना है. बगल में पेट्रोल पंप है यह पूरा नहर वाला एरिया है, जिसे कैनल रोड के नाम से भी जाना जाता है. उनका कहा, नयागंज बहुत बड़ा हब हो सकता है. राइट्स संस्था ने नयागंज के पास में होने के वजह से इस स्टेशन का नाम नयागंज रखा . इसकी जो डीपीआर बनी है वह 2013 में बनी है और काम जो है वह 2019 में शुरू हुआ है. हमें नाम विरासत में मिलता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है. जल्द ही हम इन नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू करेंगे.



मेट्रो देगी यात्रियों को ये सुविधा: यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि, हम लास्ट मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों की समस्या है कि वह अपने घरों तक कैसे पहुंचे. मेट्रो से अब आपको अपने घर तक पहुंचना काफी आसान होगा आने वाले समय में आपको जिस स्टेशन से जी स्टेशन के बीच की दूरी को तय करना और वहां से फिर अपने गंतव्य तक पहुंचना है. उसके लेकर भी हम ऑटो रिक्शा टैक्सी की व्यवस्था कर रहे हैं. आपको मेट्रो स्टेशन से ही यह सारी चीज उपलब्ध हो सकेंगे. हम ओला, रैपीडो, उबर जैसी कंपनियों से भी बात कर रहे हैं. आप बेहद ही किफायती दामों में अपने घर तक आसानी से पहुंच सकेंगे, क्योंकि मेट्रो का शुरू से ही जो संकल्प रहा है, वह यात्री सेवाओं को बेहतर करना रहा है और इस दिशा में हम अच्छे से काम भी कर रहे हैं. फिलहाल इस मेट्रो स्टेशन के निर्माण के बाद जो सबसे खास बात यह है कि यहां पर लोगों को जाम से निजात मिली है क्योंकि यहां पर जो सड़के हैं इतनी चौड़ी हो गई है कि अब आप महज 5 मिनट में नरौना चौराहा से फूलबाग की दूरी को तय कर सकते हैं. ऐसे में जहां लोगों को पहले जाम की वजह से काफी समय लगता है इस जाम के झाम से उन्हें निजात मिली है.



ये भी पढ़ें- यूपी में किसानों की इनकम बढ़ी; स्पेशल लैब में महिलाएं कर रहीं खेत की मिट्टी की जांच, अन्नदाताओं की बढ़ी उपज

Last Updated : May 8, 2025 at 7:41 PM IST