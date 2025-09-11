झारखंड में प्रति व्यक्ति आय पर विवाद, केंद्र की रिपोर्ट पर बीजेपी ने भी उठाए सवाल
केंद्र द्वारा जारी झारखंड की प्रति व्यक्ति आय की अद्यतन रिपोर्ट पर राधाकृष्ण किशोर और भाजपा दोनों ने उठाए हैं.
रांची: झारखंड में प्रति व्यक्ति आय को लेकर केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट पर राज्य के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर और भाजपा ने सवाल उठाए हैं. दोनों पक्षों ने प्रति व्यक्ति आय के आकलन के तरीके पर असहमति जताते हुए इसे वास्तविकता से दूर बताया है.
प्रति व्यक्ति आय का आकलन गलत: राधाकृष्ण किशोर
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का तरीका ही गलत है. उन्होंने व्यक्तिगत राय जाहिर करते हुए कहा कि भले ही रिपोर्ट में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,16,663 रुपये दिखाई गई हो, लेकिन यह हकीकत को नहीं दर्शाता. किशोर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग कंदमूल बेचकर गुजर-बसर करते हैं और उनकी मासिक आय मुश्किल से एक-दो हजार रुपये होती है. उन्होंने कहा, “उद्योगपतियों, व्यवसायियों और पूंजीपतियों की अधिक आय के कारण राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, लेकिन यह आम लोगों की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता.”
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का दावा
वित्तमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और मंईयां सम्मान योजना जैसी योजनाओं के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है. किशोर ने यह भी कहा कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय बिहार और उत्तर प्रदेश से बेहतर है, लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में यह अभी भी नीचे के तीसरे स्थान पर है.
अमीर-गरीब की खाई बढ़ी: भाजपा
झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्वागत योग्य है, लेकिन झारखंड की तुलना बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों से करना उचित नहीं. उन्होंने कहा कि राज्य में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है. शाह ने दावा किया कि गरीब लोग पूरी तरह सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, जबकि कुछ लोगों की आय इतनी अधिक है कि वह औसत प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देती है.
केंद्र की रिपोर्ट में क्या है?
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय 1,16,663 रुपये है. यह आंकड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश से बेहतर है, लेकिन पड़ोसी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से कम है. यह रिपोर्ट देश की जीडीपी, राज्यवार जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है.
