दुर्ग के हनुमान मंदिर में दीया जलाने पर विवाद, बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर गंभीर आरोप - CONTROVERSY OVER LIGHTING DIYA

Published : April 12, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 10:46 AM IST

दुर्ग: सेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में शुक्रवार को दीया जलाने पर विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी नेता जेपी यादव का आरोप है कि उनको दीया जलाने से रोका गया. जेपी यादव का ये भी आरोप है कि दीया जलाने से रोकने का काम बीजेपी विधायक के इशारे पर किया गया. जेपी यादव ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर ये गंभीर आरोप लगाया है. जेपी यादव का कहना है कि विधायक के इशारे पर मंदिर के पुजारी ने उनको दीया जलाने से रोक दिया. पुजारी का कहना था था कि दीया जलाने से मंदिर में आग लग सकती है. दीया जलाने पर सियासी विवाद: बीजेपी नेता जेपी यादव का कहना है कि मंदिर परिसर में दीया जलाने से कैसे आग लग सकती है. जेपी यादव ने आरोप लगाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं को बीजेपी विधायक रिकेश सेन के इशारे पर आहत किया गया है. यादव का कहना है कि कई लोग अपनी मन्नत लेकर यहां दीया जलाने के लिए आए थे लेकिन उनको दीया जलाने नहीं दिया गया. कल हुए इस विवाद के बाद मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया था.

