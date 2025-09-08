ETV Bharat / state

दुर्ग में भगवा झंडा फहराने पर विवाद, BJYM ने पीड़ित परिवार के घर फहराए कई झंडे

भगवा झंडा लगाने के नाम पर हुए विवाद के बाद BJYM ने प्रदर्शन किया.

DURG JHANDA VIVAD
BJYM ने पीड़ित परिवार के घर फहराए कई झंडे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read

दुर्ग: जिले के मचांदुर गांव में भगवा झंडा फहराने के विवाद के बाद सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया. कई कार्यकर्ता निषाद परिवार के घर पहुंचे और उनके घर की छत पर कई सारे भगवा ध्वज लहराकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कही. माहौल तनावपूर्ण न हो इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

क्या है पूरा विवाद: दरअसल मामला उतई थाना क्षेत्र के मचांदुर गांव का है. गांव के रहने वाले कौशल निषाद वर्तमान में आर्मी के जवान भी हैं. कौशल अपने घर की छत पर 3 सितंबर को जब भगवा झंडा फहरा रहे थे. इसी बीच मचांदुर चौकी के दो आरक्षकों ने उसे झंडा लगाने से मना कर दिया. आरोप है कि, उन्होंने कौशल के साथ गाली-गलौज भी की.

भगवा झंडा लगाने के नाम पर हुए विवाद के बाद BJYM ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बजरंग दल तक पहुंची बात: आर्मी के जवान कौशल निषाद का आरोप है कि गांव के ही असलम नाम के युवक की ओर से ये काम कराया गया है. जिसकी शिकायत उसने बजरंगदल के कार्यकर्ताओं को दी. जिसके बाद सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के साथ कई कार्यकर्ता भी उनके घर पहुंच गए.

मेरे भाई झंडा लगाने का काम कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस वाले गाली देकर मुझे नीचे बुलाए. मेरे साथ बदसलूकी किए - कौशल निषाद, पीड़ित

DURG JHANDA VIVAD
भगवा झंडा लगाने के नाम पर हुए विवाद के बाद BJYM ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हनुमान चालीसा पाठ भी: बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मचांदुर गांव पहुंचे. जहां उन्होंने कौशल निषाद और उसके परिवार के साथ मिलकर उन्हें भरोसा जताया कि किसी से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं वे अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ है. इस दौरान घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया.

गृहमंत्री विजय शर्मा की ओर से भाजपा युवा मोर्चा को भगवा झंडा सौंपा गया और निषाद परिवार के घर भगवा झंडा लगाने हम पहुंचे हैं. इस मामले में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी- राहुल टिकरिहा, प्रदेश अध्यक्ष, BJYM

DURG JHANDA VIVAD
भगवा झंडा लगाने के नाम पर हुए विवाद के बाद BJYM ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस पर भी आरोप: युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया और कहा कि, कांग्रेस सरकार के समय में भी झंडा विवाद हुआ था लेकिन तब कांग्रेस के लोग सामने नहीं आए थे, वहां भी भाजपा के लोग पहुंचे थे. इस मामले में भी भाजपा की सरकार है तो भी भाजपा के लोग झंडा लगाने पहुंचे हैं.

DURG JHANDA VIVAD
माहौल तनावपूर्ण न हो इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक आरक्षक लाइन अटैच: ग्रामीण एसपी अभिषेक झा ने बताया कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी लिखित शिकायत किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं कराई गई है. सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर एक आरक्षक को लाइन अटैच कर विभागीय जांच की जा रही है.

कवर्धा में झंडा विवाद के बाद अब दुर्ग के मचांदूर गांव में कुछ इसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया. हालांकि पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के कारण मामला शांत हो गया. किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं बनी.

