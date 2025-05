ETV Bharat / state

भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर ग्राम धनोरा में बड़ा विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों का हंगामा - CONTROVERSY OVER BHARATMALA PROJECT

पुलिस ने किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 6:06 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:11 PM IST 3 Min Read

दुर्ग: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक्सप्रेस-वे को लेकर दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा सहित आसपास के सात से आठ गांवों में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन उस वक्त और भी उग्र हो गया, जब लोगों ने जमीन पर बैठकर शांतिपूर्वक विरोध जताया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजा दिए सरकार जबरदस्ती जमीन पर काम शुरू करवा रही है. भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर विरोध: भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह एक्सप्रेस-वे लगभग 92 किलोमीटर लंबा होगा. यह दुर्ग से शुरू होकर अंजोरा, पटोरा, सुपकोना, अभनपुर और नया रायपुर होते हुए आरंग तक पहुंचेगा. इस परियोजना के लिए कुल 2,330 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि पिछले आठ वर्षों से वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें संतोषजनक मुआवजा नहीं मिला है. मुआवजे को लेकर ग्राम धनोरा में बड़ा विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

