नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवाद: कांग्रेस बोली- 'सभापति का अधिकार नहीं', भाजपा ने बागी कांग्रेसियों को भाजपा में बुलाया

नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवाद : नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अभी तक निगम सभापति का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है,कांग्रेस पार्षदों से अभिमत कैसे लिया गया, यह अपने आप में सवाल है.निगम सभापति को अभिमत लेने का कोई अधिकार नहीं है. किस एक्ट के तहत सभापति ने यह परीक्षण किया, इसका जवाब देना होगा. शुक्ला ने कहा कांग्रेस ने आकाश तिवारी को पार्षद दल का नेता चुना है और भाजपा इस पर स्तरहीन राजनीति कर रही है.

रायपुर: रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस पार्षदों ने आकाश तिवारी को अपना नेता चुना है, लेकिन इस चयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. निगम सभापति द्वारा लिए गए अभिमत और उसके अधिकार क्षेत्र पर भी विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर आमने-सामने हैं.

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का जवाब: भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस विवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा "कांग्रेस में जब भी झगड़ा होता है, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर टकराव सामने आ जाता है.आकाश तिवारी को नेता बनाने पर आपत्ति जताने वाले कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल होना चाहिए.मैं सभी बगावती तेवर वालों से निवेदन करता हूं कि आएं, भाजपा की सदस्यता लें, ट्रेनिंग करें, काम करें और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें." उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने विदा कर दिया है. जेल में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, यह उनकी स्थिति बताने के लिए काफी है.

भाजपा विधायक ने कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा "कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है.जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सीधे राहुल गांधी करते हैं.कांग्रेस परिवारवाद से चलने वाली पार्टी है, जहां पद केवल एक ही परिवार के इशारे पर बांटे जाते हैं.मैं कांग्रेस की सोच को बधाई देता हूं, जो आलू के बदले सोने का भंडारण करने जैसी राजनीति करती है."

रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राज्य की राजनीति में गरमा गया है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक-दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे. जहां कांग्रेस भाजपा पर स्तरहीन राजनीति का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस की आंतरिक कलह और परिवारवाद को मुद्दा बना रही है. आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है.