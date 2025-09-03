जोधपुर: आईआईटी में मंगलवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. पुलिस नें दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने केमिकल डिपार्टमेंट की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में एसोसिएट प्रोफेसर दीपक कुमार के अलावा विभाग के अन्य प्रोफेसर भी मौजूद थे. बैठक के दौरान निदेशक ने एसोसिएट प्रोफेसर से पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किया. यह सुनते ही दीपक कुमार नाराज हो गए और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

कहासुनी से हाथापाई तक पहुंचा मामला: विवाद बढ़ता देख निदेशक ने प्रोफेसर दीपक कुमार से कहा कि वे कक्ष से बाहर चले जाएं, लेकिन बाहर जाने के बजाय प्रोफेसर सीधे निदेशक की कुर्सी की ओर बढ़े और उनसे हाथापाई शुरू कर दी. इस दौरान अन्य प्रोफेसर वहां से बाहर जाकर सिक्योरिटी को बुलाने लगे। लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी. हाथापाई में प्रो. अविनाश अग्रवाल गिर पड़े, जिससे उनके एक पैर में गंभीर चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया. तुरंत उन्हें उपचार के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्ट: थाना अधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने करवड़ थाने में मामले दर्ज करवाए हैं. कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने निदेशक की ओर से रिपोर्ट दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा ने न केवल निदेशक पर हमला किया बल्कि जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमान भी किया और राजकार्य में बाधा पहुंचाई. दूसरी ओर, प्रोफेसर अरोड़ा ने भी निदेशक के खिलाफ रिपोर्ट दी है. थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच एसीपी मंडोर नागेंद्र कुमार कर रहे हैं. उन्होंने कहा आरोपी प्रोफसर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

प्रोफेसर निलंबित, कैंपस में चर्चा गर्म: इस घटना के बाद आईआईटी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रोफेसर दीपक कुमार अरोड़ा को निलंबित कर दिया है. इस पूरे घटनाक्रम से कैंपस में बड़ी हलचल मच गई है. फैकल्टी और छात्र दोनों ही इस घटना को लेकर हैरान हैं. आईआईटी जैसे संस्थान में निदेशक और प्रोफेसर के बीच हुई इस तरह की मारपीट चर्चा का विषय बन गई है.