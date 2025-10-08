ETV Bharat / state

शिमला में वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण से पहले छोटे से पौधे को लेकर विवाद

वीरभद्र की प्रतिमा के सामने लगा पौधा गायब ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 7:17 PM IST 2 Min Read

शिमला: वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले एक पौधा हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में लगा एक सजावटी छोटा हरा पौधा गायब हो गया है. ये पौधा रिज पर तैयार की गई पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा था. इस सजावटी पौधे को जड़ समेत हटा दिया गया. रिज मैदान पर रोजाना चहलकदमी करने वाले लोगों ने यहां से पौधा हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं. कहा जा रहा है कि स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने आने के चलते इस पौधे को हटाया गया है. वहीं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इस पौधे को हटाए जाने को लेकर जांच करने की बात कही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं है. यदि इस पौधे को वहां से गायब किया गया है तो ये गलत बात है सरकार इसकी जांच करेगी. वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि ये कोई बड़ा पेड़ नहीं था, बल्कि सजावटी पौझा था और इसे रिज मैदान के ऊपर के पार्क से शिफ्ट कर निचले पार्क में लगाया गया है. सीएम सुक्खू ने कही जांच की बात (ETV Bharat) 'प्रतिमा के सामने पेड़ नहीं पौधा था'

