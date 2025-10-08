शिमला में वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण से पहले छोटे से पौधे को लेकर विवाद
13 अक्तूबर को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण किया जाएगा, लेकिन इससे पहले एक छोटे से पौधे को लेकर विवाद हो गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 6:08 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 7:17 PM IST
शिमला: वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले एक पौधा हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में लगा एक सजावटी छोटा हरा पौधा गायब हो गया है. ये पौधा रिज पर तैयार की गई पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा था. इस सजावटी पौधे को जड़ समेत हटा दिया गया. रिज मैदान पर रोजाना चहलकदमी करने वाले लोगों ने यहां से पौधा हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं. कहा जा रहा है कि स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने आने के चलते इस पौधे को हटाया गया है.
वहीं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इस पौधे को हटाए जाने को लेकर जांच करने की बात कही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं है. यदि इस पौधे को वहां से गायब किया गया है तो ये गलत बात है सरकार इसकी जांच करेगी. वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि ये कोई बड़ा पेड़ नहीं था, बल्कि सजावटी पौझा था और इसे रिज मैदान के ऊपर के पार्क से शिफ्ट कर निचले पार्क में लगाया गया है.
'प्रतिमा के सामने पेड़ नहीं पौधा था'
वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने रिज पर पौधे के गायब होने के आरोपो पर कहा कि 'रिज पर ऐसा कोई पेड़ नही था, बल्कि छोटा पौधा था. इसे वहां से शिफ्ट किया गया है. किसी पेड़ को हटाने का सवाल ही नहीं उठता है यदि कोई पेड़ था तो इस मामले को देखा जाएगा. 13 अक्टूबर को रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है, जिसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृव भी शामिल होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेता भी शामिल होंगे. प्रदेश भर के लोगों को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 13 अक्तूबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.'
13 अक्तूबर को होगा प्रतिमा का अनावरण
बता दे शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क है, जहां पर सजावटी और चिनार के पेड़ लगाए गए हैं. इसी पार्क में स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका 13 अक्टूबर को अनावरण किया जाना है, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा सभी बड़े नेता शामिल होंगे.
