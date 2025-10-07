ETV Bharat / state

विवाद में फंसा महिला मुंशी का मामला, लगातार फूट रहे हैं लेटर बम

रांची: झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य के थानों में मुंशी बनने का सपना फिलहाल साकार होता नहीं दिख रहा है. महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर झारखंड पुलिस महकमे में ही विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में लगातार झारखंड पुलिस मुख्यालय में लेटर बम का विस्फोट हो रहा है.

जारी है लेटर वार

झारखंड के थानों में महिला मुंशी की तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय में ही विवाद खड़ा हो गया है. जैप एडीजी प्रिया दुबे ने डीजीपी कार्यालय पर नियम विरुद्ध महिला पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर का आरोप लगाते हुए दो बार पत्राचार किया है. एडीजी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अब तक के इतिहास में पूर्व में किसी भी डीजीपी ने ऐसा कार्य नहीं किया है, जैसा अब हो रहा है.

जिलों के एसपी के स्तर से होने वाली पदस्थापना का कार्य डीजीपी कार्यालय कर रहा है. एडीजी प्रिया दुबे ने चार अक्टूबर को अपने नियंत्रण वाले जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के सभी बटालियन को आदेश पत्र जारी कर डीजीपी कार्यालय के पदस्थापन आदेश को नहीं मानते हुए सबंधित पुलिसकर्मियों को विरमित नहीं करने को कहा है.

पहले पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने चार अक्टूबर को अपने नियंत्रण वाले जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के सभी बटालियन को आदेश पत्र जारी कर, डीजीपी कार्यालय के पदस्थापन आदेश नहीं मानने का निर्देश जारी करने से, पहले भी एक पत्र लिखकर इसका खुलकर विरोध जताया था. पहले वाले पत्र में एडीजी प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को लिखा था, जिसमें महिला आरक्षियों की थानों में तैनाती को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे.

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि 25 सितंबर को दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन संभव ही नहीं है. एडीजी ने अपनी आपत्ति में एक पूर्ववर्ती निर्देश का हवाला दिया है, जिसके अनुसार आईआरबी वाहिनियों में 15% से अधिक बल की बिना हथियार ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति नहीं होनी चाहिए.

एडीजी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि डीजीपी कार्यालय ने 9 सितंबर इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया था. अपने पत्र के माध्यम से एडीजी प्रिया दुबे ने जो विस्तृत विवरणी दी है, उसके अनुसार मुंशी कार्य और महिला थानों में प्रतिनियुक्ति के कारण कई वाहिनियों में 15% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. एडीजी के अनुसार, आईआरबी एक में 40, आईआरबी 8 में 37, आईआरबी 10 में 34, जैप 7 में 40% की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है.

मुंशी के लिए 212 महिला आरक्षी की प्रतिनियुक्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के आदेश से झारखंड के कई थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए जैप, आईआरबी वाहिनियों से कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को महिला थाना में प्रतिनियुक्ति दी गई थी. एडीजी प्रिया दुबे का तर्क है कि वाहिनियों का गठन, उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था के लिए किया गया है और उनके जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया है. थानों में मुंशी कार्य करने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति से उग्रवाद से लड़ने के लिए दिया गया एक विशेष प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा.

डीजीपी का पत्र ही बन गया आधार