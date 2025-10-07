ETV Bharat / state

विवाद में फंसा महिला मुंशी का मामला, लगातार फूट रहे हैं लेटर बम

प्रदेश में महिला मुंशी की प्रतिनियुक्ति को लेकर मामला गहराता जा रहा है.

फाइल फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 2:24 PM IST

7 Min Read
रांची: झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य के थानों में मुंशी बनने का सपना फिलहाल साकार होता नहीं दिख रहा है. महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर झारखंड पुलिस महकमे में ही विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में लगातार झारखंड पुलिस मुख्यालय में लेटर बम का विस्फोट हो रहा है.

जारी है लेटर वार

झारखंड के थानों में महिला मुंशी की तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय में ही विवाद खड़ा हो गया है. जैप एडीजी प्रिया दुबे ने डीजीपी कार्यालय पर नियम विरुद्ध महिला पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर का आरोप लगाते हुए दो बार पत्राचार किया है. एडीजी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अब तक के इतिहास में पूर्व में किसी भी डीजीपी ने ऐसा कार्य नहीं किया है, जैसा अब हो रहा है.

जिलों के एसपी के स्तर से होने वाली पदस्थापना का कार्य डीजीपी कार्यालय कर रहा है. एडीजी प्रिया दुबे ने चार अक्टूबर को अपने नियंत्रण वाले जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के सभी बटालियन को आदेश पत्र जारी कर डीजीपी कार्यालय के पदस्थापन आदेश को नहीं मानते हुए सबंधित पुलिसकर्मियों को विरमित नहीं करने को कहा है.

पहले पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने चार अक्टूबर को अपने नियंत्रण वाले जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के सभी बटालियन को आदेश पत्र जारी कर, डीजीपी कार्यालय के पदस्थापन आदेश नहीं मानने का निर्देश जारी करने से, पहले भी एक पत्र लिखकर इसका खुलकर विरोध जताया था. पहले वाले पत्र में एडीजी प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को लिखा था, जिसमें महिला आरक्षियों की थानों में तैनाती को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे.

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि 25 सितंबर को दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन संभव ही नहीं है. एडीजी ने अपनी आपत्ति में एक पूर्ववर्ती निर्देश का हवाला दिया है, जिसके अनुसार आईआरबी वाहिनियों में 15% से अधिक बल की बिना हथियार ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति नहीं होनी चाहिए.

एडीजी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि डीजीपी कार्यालय ने 9 सितंबर इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया था. अपने पत्र के माध्यम से एडीजी प्रिया दुबे ने जो विस्तृत विवरणी दी है, उसके अनुसार मुंशी कार्य और महिला थानों में प्रतिनियुक्ति के कारण कई वाहिनियों में 15% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. एडीजी के अनुसार, आईआरबी एक में 40, आईआरबी 8 में 37, आईआरबी 10 में 34, जैप 7 में 40% की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है.

मुंशी के लिए 212 महिला आरक्षी की प्रतिनियुक्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के आदेश से झारखंड के कई थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए जैप, आईआरबी वाहिनियों से कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को महिला थाना में प्रतिनियुक्ति दी गई थी. एडीजी प्रिया दुबे का तर्क है कि वाहिनियों का गठन, उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था के लिए किया गया है और उनके जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया है. थानों में मुंशी कार्य करने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति से उग्रवाद से लड़ने के लिए दिया गया एक विशेष प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा.

डीजीपी का पत्र ही बन गया आधार

बता दें कि महिला मुंशी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसमें डीजीपी के द्वारा जारी किए गए पूर्व पत्र को ही आधार बनाया गया है. डीजीपी कार्यालय ने जांच में पाया था कि झारखंड में आईआरबी की वाहिनियों में पुलिस कर्मियों को बिना हथियार के ही ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है. इसके बाद जब डीआईजी एस कार्तिक को निर्देश दिया गया कि वह अपनी देखरेख में यह सुनिश्चित करें कि, किसी भी आईआरबी में 15% से अधिक बल बिना हथियार के नहीं होना चाहिए. इस कार्य को पूरा करने के लिए डीजीपी ने जैप डीआईजी को एक सप्ताह का समय भी दिया था.

बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार करने का आरोप

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के आदेश से झारखंड के कई थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए जैप, आईआरबी वाहिनियों से कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को महिला थाना में प्रतिनियुक्ति दी गई थी.

एडीजी प्रिया दुबे का तर्क है कि वाहिनियों का गठन उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था के लिए किया गया है और उनके जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया है. थानों में मुंशी कार्य करने के लिए उनके प्रतिनियुक्ति से उग्रवाद से लड़ने के लिए दिया गया विशेष प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा. एडीजी ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रतिनियुक्ति आदेश में खुद डीजीपी कार्यालय द्वारा गठित स्थानांतरणत बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार कर दिया गया है.

एडीजी ने जिक्र किया है कि जैप तथा आईआरबी के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए 28 जनवरी 2025 को एक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके अनुसार तबादले के लिए अनुशंसा या अनुमोदन एडीजी जैप के द्वारा किया जाना था. वर्तमान आदेश में इस बोर्ड को अनुशंसा और एडीजी जैप का अनुमोदन प्राप्त नहीं है. इसके अतिरिक्त एडीजी ने यह भी कहा है कि थानों के मुंशी की प्रतिनुयक्ति विभिन्न एसएसपी/एसपी की जिम्मेवारी रही है और पुलिस मुख्यालय से सीधे थानों में बल की प्रतिनियुक्ति करना अनुचित है.

244 की हुई है थानों में प्रतिनियुक्ति

आपको बता दें कि इसी महीने डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर चयनित महिला मुंशियों को ट्रेनिंग के बाद झारखंड के सभी जिलों में पोस्टिंग दी गई थी. पोस्टिंग के आदेश में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया था है कि जिलों में जिन महिला आरक्षियों की पोस्टिंग की गई है, उन्हें 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक किसी भी थाना में संबद्ध करते हुए व्यावहारिक ट्रेनिंग करवाई जाए.

ट्रेनिंग के बाद चिन्हित थानों में उनकी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए. सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया था कि एक थाना में कम से कम तीन महिला आरक्षियों को मुंशी कार्य के लिए नियुक्त करें. ट्रेंड महिला मुंशियों को सिर्फ थाने के मुंशी का काम ही लिया जाए, उन्हें अन्य किसी भी कार्य में ना लगाया जाए.

