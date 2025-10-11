ETV Bharat / state

प्रीमियम वाइन शॉप खोलने पर विवाद, भाटापार कांग्रेस ने की उपमुख्यमंत्री से शिकायत

प्रीमियम शराब दुकान के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने अपना विरोध जताते हुए लिखित शिकायत भी छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर पालिका परिषद के कॉम्प्लेक्स में शराब दुकान खोलना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह जनभावनाओं और सामाजिक मर्यादा के भी खिलाफ है.

बलौदा बाजार: भाटापारा में आबकारी विभाग के फैसले से नाराज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भाटापारा में आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब की दुकान खुलवा दी. कांग्रेस का कहना है कि नगर के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र भामाशाह चौक पर खुली इस दुकान पर अपराधियों का जमावड़ा लगेगा और अपराध का ग्राफ बढ़ेगा. कांग्रेस ने डिप्टी सीएम अरुण साव से इस प्रीमियम शराब दुकान को बंद कराने की मांग की है.

नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में शराब दुकान खोलना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के भी खिलाफ है. पास में मंदिर और स्कूल हैं, ऐसे में यहां शराब दुकान खोलना शहर की संस्कृति को ठेस पहुंचाता है. अगर इसे नहीं हटाया गया, तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे: सुशील शर्मा, कांग्रेस नेता व कृषि उपज मंडी पूर्व अध्यक्ष

7 दिनों का अल्टीमेटम: कांग्रेस का कहना है कि 7 दिनों के भीतर अगर शासन इस दुकान को बंद कराने का निर्णय नहीं लेता है, तो वो आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. कांग्रेस कमेटी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि नगरपालिका परिषद द्वारा आवंटित परिसर में शराब या मांस की खरीद और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद जिला आबकारी विभाग ने भामाशाह चौक स्थित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रीमियम वाइन शॉप शुरू कर दी है, जो कि नियमों की धज्जियां उड़ाना है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि “नगरपालिका की संपत्ति या दुकानों का उपयोग शराब या मांस विक्रय के लिए नहीं किया जा सकता”, फिर भी यहां इस नियम की अनदेखी क्यों की गई.

7 दिनों का अल्टीमेटम (ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप है कि जहां पर शराब दुकान खोली गई है उसके आस पास साहू समाज का छात्रावास, पवनसुत हनुमान मंदिर, साईं बाबा मंदिर, मार्डन स्कूल, गुरुकुल स्कूल और किड जी जैसे स्कूल हैं. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे क्षेत्र में शराब दुकान खोलने से न केवल छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. कांग्रेस का आरोप है कि प्रीमियम वाइन शॉप में विदेशी और महंगी शराब बेचे जाने की अनुमति दी गई है, जिससे बाहर के लोगों की भी भीड़ बढ़ेगी और इसका असर कानून-व्यवस्था पर पड़ सकता है.

भाटापारा शहर के नागरिकों में भी आबकारी विभाग के फैसले को लेकर नाराजगी है. स्थानीय निवासियों और पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि ''भामाशाह चौक शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां दिनभर छात्रों, व्यापारियों और आम नागरिकों की आवाजाही रहती है. ऐसे स्थान पर वाइन शॉप खुलने से शहर की छवि पर बुरा असर पड़ेगा''. कांग्रेस ने मांग की है कि अगर शराब दुकान खोलनी ही है, तो उसे शहर के बाहरी क्षेत्र में खोली जाए या इस दुकान को वहां शिफ्ट किया जाए.

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भाटापारा ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा है कि अगर 7 दिनों के भीतर यह दुकान कहीं और शिफ्ट नहीं की जाती है तो वो जनआंदोलन को बाध्य होंगे.

ज्ञापन में लिखी बातें: कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि'' नगरवासियों की धार्मिक आस्था और बच्चों के भविष्य को देखते हुए भामाशाह चौक स्थित प्रीमियम शराब दुकान को तत्काल हटाया जाए. यदि प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो जनता मजबूर होकर आंदोलन करेगी.”