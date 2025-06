ETV Bharat / state

मोहन यादव के मंच पर पहुंचे विवादित मंत्री, सीएम ने नहीं दिया विजय शाह पर ध्यान? - CONTROVERSIAL MINISTER VIJAY SHAH

मोहन यादव के मंच पर विजय शाह ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

शहडोल : पिछले दिनों सेना की कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर फंसे मंत्री विजय शाह फिर मंच पर नजर आए हैं. दरअसल, शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर कोल जनजाति का सम्मेलन हुआ. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ-साथ, उप मुख्यमंत्री व कई नेता शामिल हुए. वहीं विवादित बयान देने के बाद पहली बार जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाही भी सार्वजनिक मंच पर नजर आए. कई दिनों से गायब थे मंत्री विजय शाह शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए. इसमें उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता और कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह मौजूद रहे. कई दिनों से गायब रहने के बाद शहडोल के ब्यौहारी में हुए कोल जनजातीय सम्मेलन में विजय शाह सार्वजनिक मंच को साथ साझा करते नजर आए. इससे पहले विजय शाह विवादित बयान के बाद कैबिनेट और पार्टी की बैठकों से गायब चल रहे थे.

Last Updated : June 10, 2025 at 11:21 AM IST