ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी, लंबित बिलों का जल्द भुगतान करने की मांग
दंतेवाड़ा में ठेकेदार संघ ने पांच सूत्रीय लंबित मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा है.ठेकदारों ने बिल रोकने के आरोप अफसरों पर लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2025 at 4:47 PM IST
दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा जिले में ठेकेदार संघ लंबित बिलों के भुगतान को लेकर मोर्चा खोला है. ठेकेदार संघ ने डिप्टी सीएम अरुण साव और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है.ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ. तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे.
क्या है ठेकेदारों की मांग ?: ठेकेदार संघ ने पांच सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की है.
1- DMF, PWD, RES, PMGSY, PHE सहित कई विभागों में काम पूरा होने के बाद भी महीनों तक भुगतान नहीं हो रहा है. इससे ठेकेदार भारी आर्थिक संकट में हैं.
2- पहले DMF राशि का 40% कार्य स्वीकृति के साथ अग्रिम दिया जाता था.लेकिन अब यह प्रावधान बंद कर दिया गया है. छोटे कार्यों के भुगतान भी कई किस्तों और 6 से 8 महीने की देरी से हो रहे हैं, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है.
3-ठेकेदारों ने रेत और मुरुम खदानों की कमी का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि जिले में सीमित समय के लिए खदानें चालू रहती है. मुरुम की कोई सरकारी खदान नहीं है. इसके बावजूद तीन गुना रॉयल्टी वसूली जा रही है. संघ ने मांग की कि यह रॉयल्टी मूल दर पर ली जाए.
4- संघ ने DIMF कार्यों में लगाए गए नए नियमों और पेनाल्टी के प्रावधान को गलत बताया. कहा कि कार्य समय सीमा का निर्धारण PWD मानकों के अनुसार होना चाहिए.
5- जल जीवन मिशन विभाग के EE निखिल कंवर पर गंभीर आरोप लगाए गए. ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि EE एडवांस घूस की मांग की जाती है.विरोध करने पर बिल रोक दिए जाते हैं. यहां तक कि भुगतान के लिए आई राशि भी विभाग से वापस चली गई. संघ ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
कर्ज और मानसिक तनाव में डूबे ठेकेदार : ज्ञापन सौंपने से पहले जिले के सभी ठेकेदारों ने बैठक बुलाई. जिसमें दंतेवाड़ा जिला कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह और उपाध्यक्ष गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया. बैठक में ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे ठेकेदार समय पर भुगतान न होने के कारण परेशान हैं.कुछ ठेकेदार तो दो-दो साल से भुगतान के इंतजार में हैं.अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने के लिए मोटी रकम की मांग कर रहे हैं. अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम ठेकेदार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी- गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष
ठेकेदारों का कहना है कि वे नक्सल प्रभावित जिले में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं. कई बार नक्सलियों की हिंसा का शिकार भी हुए हैं. इसके बावजूद शासन-प्रशासन की लापरवाही से भुगतान में देरी हो रही है. जिससे वे कर्ज और मानसिक तनाव में डूब गए हैं. वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने ठेकेदारों की लंबित मांगों को लेकर कहा है कि वो जल्द ही इस बारे में आवश्यक कदम उठाएंगे.ठेकेदारों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
