ETV Bharat / state

ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी, लंबित बिलों का जल्द भुगतान करने की मांग

दंतेवाड़ा में ठेकेदार संघ ने पांच सूत्रीय लंबित मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा है.ठेकदारों ने बिल रोकने के आरोप अफसरों पर लगाए हैं.

Contractor union warns
ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा जिले में ठेकेदार संघ लंबित बिलों के भुगतान को लेकर मोर्चा खोला है. ठेकेदार संघ ने डिप्टी सीएम अरुण साव और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है.ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ. तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे.


क्या है ठेकेदारों की मांग ?: ठेकेदार संघ ने पांच सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की है.

1- DMF, PWD, RES, PMGSY, PHE सहित कई विभागों में काम पूरा होने के बाद भी महीनों तक भुगतान नहीं हो रहा है. इससे ठेकेदार भारी आर्थिक संकट में हैं.
2- पहले DMF राशि का 40% कार्य स्वीकृति के साथ अग्रिम दिया जाता था.लेकिन अब यह प्रावधान बंद कर दिया गया है. छोटे कार्यों के भुगतान भी कई किस्तों और 6 से 8 महीने की देरी से हो रहे हैं, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है.
3-ठेकेदारों ने रेत और मुरुम खदानों की कमी का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि जिले में सीमित समय के लिए खदानें चालू रहती है. मुरुम की कोई सरकारी खदान नहीं है. इसके बावजूद तीन गुना रॉयल्टी वसूली जा रही है. संघ ने मांग की कि यह रॉयल्टी मूल दर पर ली जाए.
4- संघ ने DIMF कार्यों में लगाए गए नए नियमों और पेनाल्टी के प्रावधान को गलत बताया. कहा कि कार्य समय सीमा का निर्धारण PWD मानकों के अनुसार होना चाहिए.
5- जल जीवन मिशन विभाग के EE निखिल कंवर पर गंभीर आरोप लगाए गए. ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि EE एडवांस घूस की मांग की जाती है.विरोध करने पर बिल रोक दिए जाते हैं. यहां तक कि भुगतान के लिए आई राशि भी विभाग से वापस चली गई. संघ ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्ज और मानसिक तनाव में डूबे ठेकेदार : ज्ञापन सौंपने से पहले जिले के सभी ठेकेदारों ने बैठक बुलाई. जिसमें दंतेवाड़ा जिला कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह और उपाध्यक्ष गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया. बैठक में ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा.

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे ठेकेदार समय पर भुगतान न होने के कारण परेशान हैं.कुछ ठेकेदार तो दो-दो साल से भुगतान के इंतजार में हैं.अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने के लिए मोटी रकम की मांग कर रहे हैं. अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम ठेकेदार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी- गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष

ठेकेदारों का कहना है कि वे नक्सल प्रभावित जिले में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं. कई बार नक्सलियों की हिंसा का शिकार भी हुए हैं. इसके बावजूद शासन-प्रशासन की लापरवाही से भुगतान में देरी हो रही है. जिससे वे कर्ज और मानसिक तनाव में डूब गए हैं. वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने ठेकेदारों की लंबित मांगों को लेकर कहा है कि वो जल्द ही इस बारे में आवश्यक कदम उठाएंगे.ठेकेदारों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

बिलासपुर में निर्माणकार्य की सुस्त रफ्तार, अरपा प्रोजेक्ट ठेकेदार समेत 2 कंपनियों पर करीब 5 करोड़ जुर्माना

76 साल बाद बनी सड़क 76 घंटे में बिखरी, विकास की राह में भ्रष्ट ठेकेदार बन रहे रोड़ा

तीन दिन में उखड़ी नई सड़क, अनुभवहीन ठेकेदार को मिला था काम, जिम्मेदारों ने कार्रवाई की कही बात

For All Latest Updates

TAGGED:

WARNS OF AGITATIONNON PAYMENT OF BILLSठेकेदार संघCONTRACTOR UNION WARNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.