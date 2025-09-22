ETV Bharat / state

ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी, लंबित बिलों का जल्द भुगतान करने की मांग

दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा जिले में ठेकेदार संघ लंबित बिलों के भुगतान को लेकर मोर्चा खोला है. ठेकेदार संघ ने डिप्टी सीएम अरुण साव और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है.ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ. तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे.





क्या है ठेकेदारों की मांग ?: ठेकेदार संघ ने पांच सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की है.



1- DMF, PWD, RES, PMGSY, PHE सहित कई विभागों में काम पूरा होने के बाद भी महीनों तक भुगतान नहीं हो रहा है. इससे ठेकेदार भारी आर्थिक संकट में हैं.

2- पहले DMF राशि का 40% कार्य स्वीकृति के साथ अग्रिम दिया जाता था.लेकिन अब यह प्रावधान बंद कर दिया गया है. छोटे कार्यों के भुगतान भी कई किस्तों और 6 से 8 महीने की देरी से हो रहे हैं, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

3-ठेकेदारों ने रेत और मुरुम खदानों की कमी का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि जिले में सीमित समय के लिए खदानें चालू रहती है. मुरुम की कोई सरकारी खदान नहीं है. इसके बावजूद तीन गुना रॉयल्टी वसूली जा रही है. संघ ने मांग की कि यह रॉयल्टी मूल दर पर ली जाए.

4- संघ ने DIMF कार्यों में लगाए गए नए नियमों और पेनाल्टी के प्रावधान को गलत बताया. कहा कि कार्य समय सीमा का निर्धारण PWD मानकों के अनुसार होना चाहिए.

5- जल जीवन मिशन विभाग के EE निखिल कंवर पर गंभीर आरोप लगाए गए. ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि EE एडवांस घूस की मांग की जाती है.विरोध करने पर बिल रोक दिए जाते हैं. यहां तक कि भुगतान के लिए आई राशि भी विभाग से वापस चली गई. संघ ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.