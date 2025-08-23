फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद में आर्थिक और पारिवारिक कलह से परेशान होकर ठेकेदार ने खुदकुशी कर ली है. शनिवार को रेल पटरी पर उसका शव मिला. मृतक के परिजनों ने मौत के लिए पत्नी और उसकी बहन को जिम्मेदार ठहराया है. जीआरपी ने 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

पत्नी के अफेयर का आरोपः मृतक कन्हैया (30) के छोटे भाई नवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि, उसके भाई की पत्नी का राजस्थान के रहने वाले उमेश के साथ कई सालों से अफेयर चल रहा था. 13-14 साल पहले कन्हैया और किरण की शादी हुई थी. रिश्ते में उमेश उनकी बुआ का लड़का लगता है. एक साल पहले कन्हैया ने उमेश के साथ मिलकर टैक्सी चलाने के लिए एक गाड़ी खरीदी थी, जिसमें ढाई लाख रुपए कन्हैया और 90 हजार रुपए उमेश ने दिए थे. उमेश भी उन्हीं के साथ घर पर रहता था.

फरीदाबाद में ठेकेदार ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

अवैध संबंध को लेकर पति-पत्नी में विवादः उसने आगे बताया कि 5 दिन पहले उमेश गाड़ी को लेकर अपने गांव सुनारी राजस्थान चला गया, जिसके बाद कन्हैया उमेश को गाड़ी वापस करने के लिए बोल रहा था. कन्हैया को दोनों के बीच के अफेयर का पता चला गया जिसके बाद कन्हैया और उसकी पत्नी किरण के बीच झगड़ा हो गया.

साली ने छेड़छाड़ की शिकायत कर थाने भिजवायाः किरण हिमाचल के कांगड़ा की रहने वाली है उसकी बहन भी डबुआ में ही रहती है. उसकी बहन ने 22 अगस्त को पुलिस में झूठी शिकायत देकर कन्हैया पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कन्हैया को पुलिस थाने लेकर चली गई. परिजन शाम को कन्हैया को चौकी से छुड़ाकर घर ला रहे थे. रास्ते में कन्हैया गाड़ी से उतरकर भाग गया. परिजनों ने पूरी रात कन्हैया की तलाश की. लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया. सुबह को बीके अस्पताल से फोन आया कि कन्हैया की लाश मोर्चरी में रखी हुई है. इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की.

परिजनों ने लिखित में नहीं की है कोई शिकायतः जीआरपी के अधिकारी राजेन्द्र ने बताया कि उनको रेलवे ट्रैक पर शव के मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद उन्होंने शव को बीके अस्पताल भेज दिया. मृतक के पास मौजूद कागजों से पहचान कर उसके परिजनों को कॉल किया गया. अभी उनको कोई शिकायत नहीं मिली है. 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है. शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

