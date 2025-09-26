ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में संविदाकर्मी भर्ती महाघोटाला, साय सरकार से जांच की मांग

प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग के तहत संविदा कर्मियों की भर्ती में बड़े घोटाले का मुद्दा गरमा गया है.

RECRUITMENT SCAM IN MCB
मनेंद्रगढ़ में संविदाकर्मी भर्ती घोटाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 8:45 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो का आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा भर्ती में महाघोटाला हुआ है.

पूर्व अधिकारी पर लगाए संगीन आरोप: गुलाब कमरो ने कहा कि पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल ने पद का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से भर्ती की. इसके साथ ही उन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तथा अमान्य अंकसूची धारकों को चयनित किया. जिले के योग्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं की अनदेखी कर अन्य जिलों के उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया में फायदा पहुंचाया गया.

गुलाब कमरो का सरकार पर हमला (ETV BHARAT)

यह एक संगठित महाघोटाला है. इस स्कैम को महिला एवं बाल विकास विभाग के पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी और तात्कालिक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया. इससे जिले के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस पूरे घोटाले की कलेक्टर जांच करें और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे- गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, कांग्रेस

कार्रवाई से बेरोजगार युवा और युवतियों को मिलेगा न्याय: गुलाब कमरो ने कहा कि इन आरोपों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से बेरोजगार युवकों और युवतियों को न्याय मिलेगा. इससे विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और भविष्य में इस तरह के मामलों को दोहराया नहीं जा सकेगा.

गुलाब कमरो के आरोप पर अभी तक मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तरफ से लोगों को जवाब का इंतजार रहेगा.

