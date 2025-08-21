मुरादाबाद : एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को विद्युत विभाग के एक संविदा कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. मुरादाबाद के जीआईसी विद्युत् वितरण उपखंड में तैनात संविदा कर्मचारी अंकुश शर्मा को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा है. आरोप है कि संविदाकर्मी, उपभोक्ता से घरेलू कनेक्शन लगाने के नाम पर 5500 की रिश्वत ले रहा था. मामले में एक अन्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.



जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के जामा मस्जिद निवासी अफजाल हुसैन ने घरेलू कनेक्शन के लिए जीआईसी विद्युत् वितरण उपखंड पर आवेदन किया था. आरोप है कि कनेक्शन के लिये उनसे 5500 रिश्वत मांगी गई थी. काफी परेशान होकर अफजाल हुसैन ने एंटी करप्शन टीम को इस बारे में सूचना दी. एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत मांगने वाले अंकुश शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.



शिकायतकर्ता के भाई मोबीन ने बताया कि उन्होंने घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. जिसके बाद उन्हें लगातार चक्कर काटने पड़ रहे थे. उनका आरोप है कि विद्युत उपखंड के बाबू ने 5500 रुपये रिश्वत मांगी. परेशान होकर मामले की सूचना उन्होंने एंटी करप्शन टीम को दी. उन्होंने बताया कि रिश्वत की रकम बाबू ने अपने हाथ में नहीं ली, बल्कि संविदा कर्मचारी अंकुश शर्मा ने रुपये लिए. वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी संप्रीती लिपिक राजीव सैनी फ़रार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.



गिरफ्तार अंकुश शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता से कनेक्शन लगवाने के नाम पर 5500 की रिश्वत मांगी थी. साथ ही उसने यह भी बताया कि इसमें विद्युत विभाग का कोई और अधिकारी या बाबू लिप्त नहीं है. उन्होंने ही उपभोक्ता से कनेक्शन लगाने का नाम पर यह रकम मांगी थी.

