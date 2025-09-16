दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित
रांची में बारिश की वजह से पूजा पंडाल के निर्माण कार्य में रूकावट आ रही है. जिससे पंडाल निर्माता और कारीगर चिंतित है.
Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST
रांची: लगातार हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार को प्रभावित किया है. आलम यह है कि दुर्गा उत्सव शुरू होने में महज एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और अधिकांश पूजा पंडाल में काम 60% भी नहीं हुआ है. विभिन्न थीमों पर तैयार हो रहे पूजा पंडालों में आंतरिक सजावट में कोई खास परेशानी नहीं है लेकिन बाहरी सजावट को तैयार करने में कारीगरों को परेशानी हो रही है.
पंडाल की अंदरूनी सजावट के काम में तेजी
वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे, हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल निर्माता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि यदि बारिश इसी तरह होती रही तो भारी परेशानी होगी हालांकि मुझे उम्मीद है कि चौथी पूजा से पहले पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा. पंडाल की अंदरूनी सजावट का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है.
बारिश ने डाला काम में खलल
दूसरी ओर कारीगर संजीव कहते हैं कि बारिश इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार बारिश के कारण पंडाल को तैयार करने में देरी हो रही है. जिससे कारीगर काम नहीं कर पाते हैं, हालांकि कोशिश होगी कि समय पर पंडाल तैयार हो जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो. बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मूर्तिकारों को हो रही है. लगातार बारिश से मूर्तियां सूख नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से पेंटिंग के काम में देर हो रही है.
बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी है, जिस प्रतिमा को बनाने में दो से ढाई महीने लगते हैं उसे महज 25 दिनों में पूरा करना बेहद ही मुश्किल काम है. इसके बावजूद स्वामी नारायण मंदिर की थीम को पंडाल में दर्शाया जाएगा: अजय कुमार, प्रसिद्ध मूर्तिकार
वृंदावन के प्रेम मंदिर की थीम पर तैयार हो रहा पूजा पंडाल
गौरतलब है कि पंडाल के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण इसी जगह पर किया जा रहा है. यह प्रतिमा 40 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित होगी. जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट और चौड़ाई 35 फीट होगी. इसी तरह बकरी बाजार स्थित पूजा पंडाल की मूर्ति बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है लेकिन कारीगरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
समय पर काम पूरा करना बड़ी चुनौती
बहरहाल 22 सितंबर से दुर्गा उत्सव की शुरुआत हो रही है और पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडाल निर्माण को अंतिम रुप देने के लिए वे रात दिन काम कर रहे हैं उम्मीद है कि समय पर पूजा पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा.
ये भी पढ़ें- 22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ होगी दुर्गा पूजा की शुरुआत, 11 दिनों तक मनाया जाएगा दुर्गोत्सव, जानिए क्या है कारण
दुर्गोत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल
रांची के इस पंडाल में दिखेगी श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक! जानिए क्या कुछ रहेगा खास