दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित

वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल ( Etv bharat )

रांची: लगातार हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार को प्रभावित किया है. आलम यह है कि दुर्गा उत्सव शुरू होने में महज एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और अधिकांश पूजा पंडाल में काम 60% भी नहीं हुआ है. विभिन्न थीमों पर तैयार हो रहे पूजा पंडालों में आंतरिक सजावट में कोई खास परेशानी नहीं है लेकिन बाहरी सजावट को तैयार करने में कारीगरों को परेशानी हो रही है.

पंडाल की अंदरूनी सजावट के काम में तेजी

वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे, हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल निर्माता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि यदि बारिश इसी तरह होती रही तो भारी परेशानी होगी हालांकि मुझे उम्मीद है कि चौथी पूजा से पहले पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा. पंडाल की अंदरूनी सजावट का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है.

दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! (Etv bharat)

बारिश ने डाला काम में खलल

दूसरी ओर कारीगर संजीव कहते हैं कि बारिश इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार बारिश के कारण पंडाल को तैयार करने में देरी हो रही है. जिससे कारीगर काम नहीं कर पाते हैं, हालांकि कोशिश होगी कि समय पर पंडाल तैयार हो जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो. बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मूर्तिकारों को हो रही है. लगातार बारिश से मूर्तियां सूख नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से पेंटिंग के काम में देर हो रही है.

बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी है, जिस प्रतिमा को बनाने में दो से ढाई महीने लगते हैं उसे महज 25 दिनों में पूरा करना बेहद ही मुश्किल काम है. इसके बावजूद स्वामी नारायण मंदिर की थीम को पंडाल में दर्शाया जाएगा: अजय कुमार, प्रसिद्ध मूर्तिकार