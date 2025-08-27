फरीदाबादः हरियाणा के कई जिलों में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण फरीदाबाद जिले में भी आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है. बारिश के कारण नेशनल हाईवे, शहरी इलाके, गली-मोहल्ले की प्रमुख सड़कें, बस स्टैंड, रेलवे अंडर पास डूबा हुआ है. सड़कों पर कई फीट पानी भरा होने के कारण ज्यादातर इलाके में कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवानों के लगातार प्रयास के बाद भी जाम समाप्त नहीं हो पा रहा है.

अंडरपास डूबा, कई इलाके का संपर्क भंगः मौसम विभाग की ओर से जिले में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है. वहीं आसमान में काले बादल लगातार छाये हुए हैं. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. अंडरपास में पानी भरा होने के कारण कई इलाके का संपर्क भंग हो गया है. चंद मिनटों की दूरी के लिए लोगों को घंटों का सफर कर गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ रहा है. भारी बारिश के कारण कई स्कूलों के बसों का परिचालन बाधित होने से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए.

फरीदाबाद में लगातार बारिश से जन-जीवन अस्त व्यस्त (Etv Bharat)

सड़कों पर वाहन हो जा रहे हैं बंदः बल्लभगढ़ बस अड्डा पानी में डूब चुका है. बस अड्डे तक यात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं. तमाम बाजार सूने पड़े हैं. वहीं दुकानदारों का कहना था कि कल से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव के होने के चलते जहां टू व्हीलर पानी में बंद हो रहे हैं. कई बड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आकर पानी में बंद होकर फंसी हुई है. कोई भी ग्राहक दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है.

सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ हैः हाईवे पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक एएसआई चतुर्भुज ने बताया कि 'यहां घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है. इस कारण लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है.'

