ETV Bharat / state

धनबाद में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, अपार्टमेंट के लोग बने जल कैदी - WATERLOGGING PROBLEM

धनबाद में लगातार बारिश से जगह-जगह जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
धनबाद में अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read

धनबाद: लगातार बारिश के कारण कोयलांचल के लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर में जगह-जगह जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है. बारिश ने नगर निगम की सारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. इन सबके बीच सबसे चिंताजनक तस्वीर नावाडीह से सामने आई है.

नावाडीह स्थित नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव हो गया है. इस कारण अपार्टमेंट के निवासी फ्लैटों में कैद हो चुके हैं. अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 250 लोगों को जलजमाव के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

समस्या साझा करते आपार्टमेंट के निवासी और कर्मी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फ्लैटों में कैद हुए लोग

अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी प्रभावित हैं. बच्चों के लिए स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई बार उन्हें अपार्टमेंट से दूर सड़क किनारे जाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं. वहीं कई बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. दफ्तर जाने वाले लोग भी परेशान हैं और कई बार घर से निकलना ही संभव नहीं हो पा रहा है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
पानी के बीच गुजरते अपार्टमेंट के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संंबंध में स्थानीय लोग बताते हैं कि अपार्टमेंट के भीतर और बाहर दोनों ओर पानी भरा हुआ है. अगर किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो यहां से बाहर निकलना बेहद कठिन हो सकता है.

लिफ्ट डूबी, बिजली मीटरों में भी भरा पानी

लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट की लिफ्ट पूरी तरह पानी में डूब चुकी है. वहीं बिजली के मीटरों में भी पानी भर गया है. इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोग हर पल भय के बीच जी रहे हैं. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि जब से इलाके में आठ लेन सड़क बनी है, तब से ही नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव की समस्या है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
पानी में डूबी अपार्टमेंट की लिफ्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)

पिछले तीन वर्षों से हर बरसात में यही स्थिति बन जाती है. मामले को लेकर अपार्टमेंट के निवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
धनबाद में अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग में भारी बारिश को लेकर डीसी ने जारी किया अलर्ट, रामगढ़ में पतरातू डैम के सभी फाटक खोले गए

रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय में पनपने लगा लार्वा, जलजमाव के बीच बच्चे कर रहे पठन-पाठन और मध्याह्न भोजन!

डोरंडा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में बारिश का कहर, टूटी सड़कें और जलजमाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

धनबाद: लगातार बारिश के कारण कोयलांचल के लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर में जगह-जगह जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है. बारिश ने नगर निगम की सारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. इन सबके बीच सबसे चिंताजनक तस्वीर नावाडीह से सामने आई है.

नावाडीह स्थित नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव हो गया है. इस कारण अपार्टमेंट के निवासी फ्लैटों में कैद हो चुके हैं. अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 250 लोगों को जलजमाव के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

समस्या साझा करते आपार्टमेंट के निवासी और कर्मी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फ्लैटों में कैद हुए लोग

अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी प्रभावित हैं. बच्चों के लिए स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई बार उन्हें अपार्टमेंट से दूर सड़क किनारे जाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं. वहीं कई बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. दफ्तर जाने वाले लोग भी परेशान हैं और कई बार घर से निकलना ही संभव नहीं हो पा रहा है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
पानी के बीच गुजरते अपार्टमेंट के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संंबंध में स्थानीय लोग बताते हैं कि अपार्टमेंट के भीतर और बाहर दोनों ओर पानी भरा हुआ है. अगर किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो यहां से बाहर निकलना बेहद कठिन हो सकता है.

लिफ्ट डूबी, बिजली मीटरों में भी भरा पानी

लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट की लिफ्ट पूरी तरह पानी में डूब चुकी है. वहीं बिजली के मीटरों में भी पानी भर गया है. इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोग हर पल भय के बीच जी रहे हैं. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि जब से इलाके में आठ लेन सड़क बनी है, तब से ही नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव की समस्या है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
पानी में डूबी अपार्टमेंट की लिफ्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)

पिछले तीन वर्षों से हर बरसात में यही स्थिति बन जाती है. मामले को लेकर अपार्टमेंट के निवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

Waterlogging Problem In Dhanbad
धनबाद में अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग में भारी बारिश को लेकर डीसी ने जारी किया अलर्ट, रामगढ़ में पतरातू डैम के सभी फाटक खोले गए

रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय में पनपने लगा लार्वा, जलजमाव के बीच बच्चे कर रहे पठन-पाठन और मध्याह्न भोजन!

डोरंडा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में बारिश का कहर, टूटी सड़कें और जलजमाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN DHANBADWATERLOGGING PROBLEM IN DHANBADWATER PRISONERSधनबाद में जलजमाव की समस्याWATERLOGGING PROBLEM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.