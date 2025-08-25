धनबाद: लगातार बारिश के कारण कोयलांचल के लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर में जगह-जगह जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है. बारिश ने नगर निगम की सारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. इन सबके बीच सबसे चिंताजनक तस्वीर नावाडीह से सामने आई है.

नावाडीह स्थित नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव हो गया है. इस कारण अपार्टमेंट के निवासी फ्लैटों में कैद हो चुके हैं. अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 250 लोगों को जलजमाव के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

समस्या साझा करते आपार्टमेंट के निवासी और कर्मी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फ्लैटों में कैद हुए लोग

अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी प्रभावित हैं. बच्चों के लिए स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई बार उन्हें अपार्टमेंट से दूर सड़क किनारे जाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं. वहीं कई बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. दफ्तर जाने वाले लोग भी परेशान हैं और कई बार घर से निकलना ही संभव नहीं हो पा रहा है.

पानी के बीच गुजरते अपार्टमेंट के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संंबंध में स्थानीय लोग बताते हैं कि अपार्टमेंट के भीतर और बाहर दोनों ओर पानी भरा हुआ है. अगर किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो यहां से बाहर निकलना बेहद कठिन हो सकता है.

लिफ्ट डूबी, बिजली मीटरों में भी भरा पानी

लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट की लिफ्ट पूरी तरह पानी में डूब चुकी है. वहीं बिजली के मीटरों में भी पानी भर गया है. इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोग हर पल भय के बीच जी रहे हैं. अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि जब से इलाके में आठ लेन सड़क बनी है, तब से ही नंदन अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव की समस्या है.

पानी में डूबी अपार्टमेंट की लिफ्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)

पिछले तीन वर्षों से हर बरसात में यही स्थिति बन जाती है. मामले को लेकर अपार्टमेंट के निवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

धनबाद में अपार्टमेंट परिसर में जलजमाव. (फोटो-ईटीवी भारत)

