बारिश ने तोड़ दी कुम्हारों की कमर, दीपावली से पहले थमी चाक की रफ्तार

झारखंड में लगातार बारिश ने कुम्हारों की कमर तोड़ दी है. इसका असर दीपावली पर पड़ सकता है.

Jharkhand Potters In Problem
मिट्टी के दीये. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025 at 4:05 PM IST

4 Min Read
रांचीः राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई लगातार बारिश अब कुम्हारों के लिए आफत बन गई है. दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले ही बारिश ने मिट्टी के काम से जुड़े कारीगरों की कमर तोड़ दी है. दीपक और अन्य मिट्टी के सामान तैयार करने का वक्त है, लेकिन धूप न निकलने की वजह से मिट्टी से बने दीपक और बर्तन सूख नहीं पा रहे हैं. नतीजतन लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो रहा है और दीपावली की तैयारी पर संकट मंडरा रहा है.

कुम्हारों के सामने संकट

मिट्टी से दीये, खिलौने, मूर्तियां और अन्य घरेलू सामान बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि इस मौसम में ही उनकी साल भर की कमाई निकलती है. दीपावली के पहले का समय उनके लिए सबसे अहम माना जाता है, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश ने उनका काम पूरी तरह ठप कर दिया है. कुम्हारों के चाक थम गए हैं. जहां पिछले साल तक बड़ी मात्रा में दीये बनाए गए थे और बिक्री हुई थी, वहीं इस बार दीये बनाने का काम आधा भी नहीं हो पा रहा है.

समस्या साझा करते कुम्हार और दुकानदार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एक कुम्हार ने बताया हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि दीपावली आए और अच्छे से हमारे मिट्टी के सामानों की बिक्री हो. लेकिन इस बार तो दीया बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा. बारिश के कारण मिट्टी का सामान सूख नहीं रहा और जो बना भी है, वह बारिश के कारण खराब हो जा रहा है.

दीयों की कीमत हुई दोगुनी

पिछले वर्ष जहां 100 रुपये सैकड़ा दीये की बिक्री हुई थी, वहीं इस साल शुरुआती दौर में ही इसकी कीमत 200 रुपये प्रति सैकड़ा पहुंच गई है. कारीगरों का कहना है कि उत्पादन कम होने के कारण कीमतें और भी बढ़ सकती हैं. दुकानदार भी परेशानी में हैं, क्योंकि तैयार माल समय पर मिल नहीं पा रहा. ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन बारिश ने आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया है.

Jharkhand Potters In Problem
दुकान में मिट्टी से बने सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर

दीपावली पर घर-घर में मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा है. लोग मिट्टी के दीयों को शुभ मानते हैं और हर घर की सजावट इन्हीं से होती है, लेकिन इस बार महंगाई और कमी की वजह से ग्राहकों की जेब पर असर पड़ने वाला है. कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्हें इस साल कम माल मिलने की वजह से पहले से ही ऑर्डर सीमित करने पड़े हैं.

कुम्हारों को लाखों का नुकसान

कुम्हारों का कहना है कि बारिश के कारण उनका लाखों रुपये का माल खराब हो चुका है. कई परिवारों की रोजी-रोटी इसी काम पर निर्भर करती है. अब दीपावली से पहले दीये बनाने का काम रुकने के कारण उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. जिन दीयों को वे पहले से बना चुके थे, उनमें से अधिकतर सूखने से पहले ही फफूंदी लगने के कारण खराब हो गए.

Jharkhand Potters In Problem
दुकान में मिट्टी से बने सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

उम्मीद की किरण

हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश कम हो सकती है. यदि समय रहते धूप निकल गई तो कुम्हार कुछ हद तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं. मगर फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक है. कुम्हारों का कहना है कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो इस बार दीपावली पर मिट्टी के दीये और खिलौनों की भारी कमी हो जाएगी और इसका असर बाजार से लेकर घर-घर तक दिखेगा.

Jharkhand Potters In Problem
दुकान में मिट्टी से बने सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

लगातार हो रही बारिश ने कुम्हारों की कमाई पर गहरी चोट की है. दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले चाक का पहिया थमना न केवल उनके लिए, बल्कि ग्राहकों और दुकानदारों के लिए भी चिंता का विषय है. अब सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हैं.धूप निकले तो दीयों से घर-घर जगमगाएगा, वरना इस बार मिट्टी के दिए जलाना लोगों के लिए महंगा साबित होगा.

