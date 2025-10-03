ETV Bharat / state

बारिश ने तोड़ दी कुम्हारों की कमर, दीपावली से पहले थमी चाक की रफ्तार

रांचीः राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई लगातार बारिश अब कुम्हारों के लिए आफत बन गई है. दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले ही बारिश ने मिट्टी के काम से जुड़े कारीगरों की कमर तोड़ दी है. दीपक और अन्य मिट्टी के सामान तैयार करने का वक्त है, लेकिन धूप न निकलने की वजह से मिट्टी से बने दीपक और बर्तन सूख नहीं पा रहे हैं. नतीजतन लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो रहा है और दीपावली की तैयारी पर संकट मंडरा रहा है.

कुम्हारों के सामने संकट

मिट्टी से दीये, खिलौने, मूर्तियां और अन्य घरेलू सामान बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि इस मौसम में ही उनकी साल भर की कमाई निकलती है. दीपावली के पहले का समय उनके लिए सबसे अहम माना जाता है, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश ने उनका काम पूरी तरह ठप कर दिया है. कुम्हारों के चाक थम गए हैं. जहां पिछले साल तक बड़ी मात्रा में दीये बनाए गए थे और बिक्री हुई थी, वहीं इस बार दीये बनाने का काम आधा भी नहीं हो पा रहा है.

समस्या साझा करते कुम्हार और दुकानदार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एक कुम्हार ने बताया हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि दीपावली आए और अच्छे से हमारे मिट्टी के सामानों की बिक्री हो. लेकिन इस बार तो दीया बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा. बारिश के कारण मिट्टी का सामान सूख नहीं रहा और जो बना भी है, वह बारिश के कारण खराब हो जा रहा है.

दीयों की कीमत हुई दोगुनी

पिछले वर्ष जहां 100 रुपये सैकड़ा दीये की बिक्री हुई थी, वहीं इस साल शुरुआती दौर में ही इसकी कीमत 200 रुपये प्रति सैकड़ा पहुंच गई है. कारीगरों का कहना है कि उत्पादन कम होने के कारण कीमतें और भी बढ़ सकती हैं. दुकानदार भी परेशानी में हैं, क्योंकि तैयार माल समय पर मिल नहीं पा रहा. ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन बारिश ने आपूर्ति पर ब्रेक लगा दिया है.

दुकान में मिट्टी से बने सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर