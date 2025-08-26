जबलपुर : हाईकोर्ट ने 31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि गर्भावस्था को जारी रखना गर्भपात से भी अधिक हानिकारक है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चा जीवित पैदा होता है तो उसकी देखभाल का कर्तव्य राज्य सरकार का होगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भोपाल जिला न्यायालय के द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र भेजा था. हाईकोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप की गई. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे. मेडिकल जांच रिपोर्ट में बताया गया कि दुष्कर्म पीड़िता 31 सप्ताह की गर्भावस्था में है. लेकिन उसकी आयु महज 16 साल है और गर्भावस्था जारी रखना या समाप्त करना, दोनों ही उसके जीवन के लिए जोखिम पैदा करते हैं.

गर्भावस्था जारी रखना अबॉर्शन से ज्यादा खतरनाक

मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के संज्ञान में लाई गई, जिसमें बताया गया कि गर्भावस्था जारी रखना पीड़िता के लिए गर्भपात से अधिक खतरनाक हो सकता है. पीड़िता के जीवन को बचाने के लिए सभी संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान करके गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन किया जाना चाहिए.

24 सप्ताह से अधिक की गर्भवस्था पर कोर्ट की टिप्पणी

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गर्भावस्था का मेडिकल अबॉर्शन संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करना प्रतिबंधित है. हालांकि, किशोर गर्भावस्था (उच्च जोखिम) के समापन के संबंध में प्रत्याशित और अप्रत्याशित जटिलताओं के सभी स्पष्ट जोखिमों के साथ गर्भपात किया जा सकता है, बशर्ते कि पूर्ण अवधि की गर्भावस्था और गर्भावस्था में गर्भपात का जोखिम समान होना चाहिए.

यह भी पढ़ें - रिटायरमेंट पर 29.70 लाख की गलत रिकवरी, ब्याज समेत लौटाएं पेंशन : हाईकोर्ट

वहीं मामले में दुष्कर्म पीड़िता व उसके माता-पिता ने गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है. वहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी गई है.

कोर्ट ने कहा बच्चा जीवित पैदा हुआ तो सरकार करे देखभाल

एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि गर्भपात की प्रक्रिया डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम की उपस्थिति में की जाएगी और गर्भपात के संबंध में सभी जटिलताओं की जानकारी परिवार के सदस्यों के साथ-पीड़िता को दी जाए. गर्भपात करते समय डॉक्टरों द्वारा हर संभव सावधानी बरती जाएगी. बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा. भ्रूण का एक नमूना डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक मामले में उपयोग के लिए अभियोजन पक्ष को सौंप दिया जाए.