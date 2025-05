ETV Bharat / state

पानी की बॉटल पर 1 रु अधिक वसूलना पड़ा भारी, होटल ग्राहक को चुकाएगा 8001 रु - WATER BOTTLE CASE CONSUMER FORUM

4 साल पुराना है मामला, अब आया फैसला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 17, 2025 at 5:47 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 6:04 PM IST 3 Min Read

भोपाल : राजधानी की एक होटल में ग्राहक से 1 रु जीएसटी वसूला गया, जिसका ग्राहक ने होटल के कर्मचारियों से विरोध किया. लेकिन वे न माने, उल्टा बहस करने पर उतारु हो गए. परेशान होकर ग्राहक ने न्याय के लिए कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया, जहां ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया गया, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ग्राहक को मुआवजा दो महीने के अंदर मिल जाना चाहिए. इसलिए 1 रु के चुकाने होंगे 8 हजार 1 रु इस मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग में फोरम के चेयरमेन योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडेय ने की. उन्होंने अपने फैसले में बताया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, ऐसे में अलग से जीएसटी वसूलना अवैध है. इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया कि होटल प्रबंधन दो महीने के अंदर वसूली गई जीएसटी की राशि एक रुपये ग्राहक को वापस करे. साथ ही 5 हजार रु मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी की क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाए. वहीं, होटल को 3 हजार रु कानूनी कार्रवाई का खर्च भी चुकाना होगा.

Last Updated : May 17, 2025 at 6:04 PM IST