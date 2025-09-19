ETV Bharat / state

इंश्योरेंस के बावजूद बीमा कंपनी ने नहीं दिया हर्जाना, उपभोक्ता आयोग ने लगाई फटकार

उपभोक्ता आयोग ने कहा- वाहन इंश्योरेंस कंपनी दो महीने के अंदर उपभोक्ता को करे 32,763 रुपये का भुगतान. वर्ना देना होगा 9 प्रतिशत ब्याज.

जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:27 PM IST

भोपाल: एक निजी बीमा कंपनी को वाहन का इंश्योरेंस होने के बाद भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं चुकाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फटकार लगाई है. साथ ही इस मामले में एक्सीडेंटल कार के रिपेयरिंग में हुए खर्च की भरपाई के साथ मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं. हालांकि फैसले के दौरान बीमा कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था.

रेंटल कार के लिए की ऐप पर बुकिंग

कटारा हिल्स निवासी प्रशांत पटेल ने दिसंबर 2024 में जूम कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐप के जरिए एक कार बुक की थी. जिसे प्रशांत ने बावड़िया कला स्थित कार मालिक के घर से उठाई थी. घूमने के दौरान सियाज कार का एक आटो के साथ एक्सीडेंट हो गया. लेकिन अनुबंध के बाद भी जूम कार ऐप द्वारा खर्च वहन नहीं किया गया और यह खर्च प्रशांत को चुकाना पड़ा.

जूम कार को करनी थी क्षतिपूर्ति की भरपाई

जब प्रशांत ने ऐप से कार बुक की थी, उस समय अनुबंध में किराए पर कार लेने के बाद एक्सीडेंट का खर्च भी रेंटल कार कंपनी को करना था. जब कार का एक्सीडेंट हुआ, उस समय उपभोक्ता ने ऐप के माध्यम से कार की फोटो अपलोड कर भी रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद कार मालिक को वापस कर दी लेकिन कार मालिक ने बताया कि कार ऐप के माध्यम बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. ऐसे में कार के मेंटेनेंस में होने वाला खर्च उपभोक्ता को उठाना पड़ा.

कार को सुधरवाने में खर्च हुए 24 हजार रुपये

प्रशांत ने बताया कि जब कार रेंट पर लेकर घूमने जा रहे थे, उसी समय एक आटो टकराने से कार की हेडलाइट फूट गई. डैमेज हेडलाइट को सुधारने में उनको 24,763 रुपये खर्च पड़ने पड़े. लेकिन जब कार ठीक कराने के बाद रसीद कार ऐप को भेजी गई, तो उसने क्लेम देने से इंकार कर दिया. कंपनी ने कहा कि जब तक की ऐप के माध्यम से एक्सीडेंट की रिपोर्ट न हो, क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सकता है. जबकि कार मालिक ने भी स्वीकार किया उपभोक्ता के द्वारा एक्सीडेंट के बाद जूम कार ऐप पर एक्सीडेंट की रिपोर्ट की गई थी.

कार ऐप को चुकाना होगा 32,763 रुपये

उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि जूम कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवादी द्वारा खर्च किए गए 24,763 रुपये का भुगतान करे. इसके साथ ही सेवा में कमी और मानसिक कष्ट के लिए उपभोक्ता को 5 हजार रुपये और परिवाद में होने वाले 3 हजार रुपये का खर्च अतिरिक्त दिया जाए. यदि दो महीने के अंदर उपभोक्ता को 32,763 रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जिस दिन से परिवाद दायर हुआ है, तब से भुगतान करने तक 32,763 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी होगी.

