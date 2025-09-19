ETV Bharat / state

इंश्योरेंस के बावजूद बीमा कंपनी ने नहीं दिया हर्जाना, उपभोक्ता आयोग ने लगाई फटकार

जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 8:27 PM IST 3 Min Read

भोपाल: एक निजी बीमा कंपनी को वाहन का इंश्योरेंस होने के बाद भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं चुकाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फटकार लगाई है. साथ ही इस मामले में एक्सीडेंटल कार के रिपेयरिंग में हुए खर्च की भरपाई के साथ मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं. हालांकि फैसले के दौरान बीमा कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. रेंटल कार के लिए की ऐप पर बुकिंग कटारा हिल्स निवासी प्रशांत पटेल ने दिसंबर 2024 में जूम कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐप के जरिए एक कार बुक की थी. जिसे प्रशांत ने बावड़िया कला स्थित कार मालिक के घर से उठाई थी. घूमने के दौरान सियाज कार का एक आटो के साथ एक्सीडेंट हो गया. लेकिन अनुबंध के बाद भी जूम कार ऐप द्वारा खर्च वहन नहीं किया गया और यह खर्च प्रशांत को चुकाना पड़ा. जूम कार को करनी थी क्षतिपूर्ति की भरपाई जब प्रशांत ने ऐप से कार बुक की थी, उस समय अनुबंध में किराए पर कार लेने के बाद एक्सीडेंट का खर्च भी रेंटल कार कंपनी को करना था. जब कार का एक्सीडेंट हुआ, उस समय उपभोक्ता ने ऐप के माध्यम से कार की फोटो अपलोड कर भी रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद कार मालिक को वापस कर दी लेकिन कार मालिक ने बताया कि कार ऐप के माध्यम बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. ऐसे में कार के मेंटेनेंस में होने वाला खर्च उपभोक्ता को उठाना पड़ा.