देवघर में नए समाहरणालय का निर्माण पूरा, पर रह गई कई खामियां, जानें कब शिफ्ट होंगे विभागों के कार्यालय
देवघर समाहरणालय का पता जल्द बदलने वाला है. नए समाहरणालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है.
Published : September 9, 2025 at 7:39 PM IST
देवघर: जिले को जल्द ही नया समाहरणालय मिलने वाला है. देवघर के तपोवन इलाके में नया समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो गया है. वर्तमान में सत्संग चौक के पास स्थित पुराने समाहरणालय भवन में उपायुक्त से लेकर सभी विभागों के कार्यालय मौजूद हैं और वहीं पर सारी सरकारी काम होता है, लेकिन तंग जगह और भवन पुराना होने के कारण सरकार की पूरी व्यवस्था अब तपोवन स्थित नए कार्यालय में शिफ्ट होगी. इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है.
53 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण
आपको बता दें कि तपोवन के पास करीब 55 करोड़ की लागत से नया समाहरणालय भवन बनाया गया है. जिसमें सभी विभागों के लिए कमरे आवंटित किए गए हैं. करीब 15 एकड़ में बने इस नए भवन में पदाधिकारियों के रहने की भी व्यवस्था की जा रही है.
निरीक्षण में पाई गई थी कई त्रुटियां
वहीं नए समाहरणालय भवन को लेकर देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि नया समाहरणालय भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ छोटी-छोटी कमियां रह गई हैं. जिसको लेकर संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में जिला प्रशासन की तरफ से एक टीम गठित की गई है और उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि भवन हैंडओवर होने से पहले पूरे भवन की अंतिम जांच कर लें.
उपायुक्त ने दी जानकारी
देवघर उपायुक्त ने कहा कि पिछले तीन महीने से भवन के हैंडओवर को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि अभी भी भवन में कई तरह की त्रुटियां हैं. जैसे लिफ्ट की व्यवस्था अभी तक बेहतर नहीं हुई है. इसके अलावा भी कई अन्य व्यवस्थाएं हैं जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीने में सारी व्यवस्था पूरी होने की उम्मीद है. इसके बाद सारे सरकारी कार्यालय तपोवन के नए समाहरणालय भवन में शिफ्ट हो जाएंगे.
सुदूरवर्ती क्षेत्र को लोगों को मिलेगी राहत
गौरतलब है कि तपोवन में नया समाहरणालय भवन शिफ्ट होने के बाद मोहनपुर, सारठ, सोनाराठाड़ी जैसे प्रखंडों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी. वर्तमान में इन क्षेत्रों के लोगों को समाहरणालय तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है. अब देखने वाली बात होगी कि कब तक देवघर के सभी कार्यालय नए समाहरणालय भवन में शिफ्ट हो पाते हैं.
