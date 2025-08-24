ETV Bharat / state

देवघर में 672 फ्लैट्स अब तक फांक रहे धूल! जानें, गरीबों को कब तक मिलेगा उनका आशियाना - FLATS FOR POOR

देवघर में गरीबों के लिए बनाए जा रहे फ्लैट्स का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है.

construction still incomplete of flats being built for poor in Deoghar
देवघर के मोहनपुर में फ्लैट्स (Etv Bharat)
Published : August 24, 2025 at 3:39 PM IST

देवघर: केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देवघर के मोहनपुर स्थित 672 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. जिसकी लागत करीब पैतालीस से पचास करोड़ रुपए की है. सरकार द्वारा बनाए जा रहे यह फ्लैट्स वैसे लोगों को आवंटित किए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वर्तमान में वह मिट्टी या कच्चे घरों में रह रहे हैं.

मोहनपुर में सरकार के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यह उम्मीद जागी थी कि अब वह भी पक्के के घरों में रह सकते हैं. लेकिन सात वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है और आज भी अर्ध-निर्मित यह भवन लोगों के लिए उम्मीद ही बना हुआ है.

देवघर में गरीबों के लिए बनाए जा रहे फ्लैट्स का निर्माण कार्य अब तक अधूरा (Etv Bharat)

नगर विकास विभाग की तरफ से निर्माण कराया जा रहा यह फ्लैट वर्ष 2019 से बन रहा है लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है. इस प्रोजेक्ट में आठ ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 84 फ्लैट्स बनाने हैं. इस प्रोजेक्ट की लागत कुल 44 करोड़ है. जिसमें 16 करोड़ सरकार की तरफ से दिए जाने हैं और 28 करोड़ लाभुकों से जामा होने हैं.

देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से 16 करोड़ रुपए मुहैया करवा दिए गए हैं. जो जुडको (JUIDCO) एजेंसी को निर्गत भी करवा दी गई है. उन्होंने बताया कि लाभुकों की तरफ से अब तक 28 करोड़ में सिर्फ छह करोड़ रुपए ही प्राप्त हो पाए हैं. इसीलिए कई काम अधूरे पड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि लाभुकों को घर दिलाने के लिए नगर निगम की तरफ से कैंप भी चलाए जाते हैं और कैंप लगवाकर लोन मुहैया भी करवाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में घर लेने के लिए आगे आ सके.

construction still incomplete of flats being built for poor in Deoghar
अर्धनिर्मित फ्लैट्स (ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने बताया कि अभी तक फ्लैट्स की बुकिंग नहीं हो पाई है. जिस वजह से इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि जब तक कम से कम एक ब्लॉक के 84 फ्लैट की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक काम पूरे नहीं हो पाएंगे. नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि वह खुद इस प्रोजेक्ट पर निगरानी बनाए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाकर लोगों को बैंक से लोन दिलाने की कोशिश की जा रही है.

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अंशदान पूरे कर दिए गए हैं तो फिर एजेंसी अब तक 40% काम पूरे क्यों नहीं कर पाई है? बता दें कि सरकार की तरफ से बनाए जा रहे ये फ्लैट्स लोगों को सिर्फ छह लाख रुपये में मिलेगा. कई लोगों ने फ्लैट्स बुक किए थे लेकिन एजेंसी और ठेकेदार की उदासीन रवैया के कारण अब तक एक ब्लॉक भी पूरा नहीं हो पाया है. जिस वजह से जिन लोगों ने बुकिंग करवा रखी है, वह भी अब अपना बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं.

वर्तमान समय में फ्लैट्स के परिसर में जंगल-झाड़ उग आए हैं. लगातार हो रही देरी की वजह अर्ध-निर्मित भवन के छड़ों में जंग लग रहे हैं. वहीं गरीबों के लिए बनाए जा रहे इस भवन में धीरे-धीरे जुआरी और शराबी अपना अड्डा बनाते जा रहे हैं. लगातार हो रही देरी के कारण लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है. पिछले सात वर्षों से सपना संजोए लोगों को अब यह लगने लगा है कि सरकारी स्तर पर बन रहा है यह फ्लैट बनेगा भी या फिर इसी तरह धूल फांकता रहेगा.

