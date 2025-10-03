देहरादून-टिहरी सीमा पर नदी का प्रवाह रोककर रिजॉर्ट का निर्माण, लैंडस्लाइड भी एक्टिव, जियोलॉजिस्ट ने बताया खतरनाक
देहरादून और टिहरी सीमा पर सरखेत के पास बांदल नदी के किनारे रिसॉर्ट का निर्माण किया गया है. जियोलॉजिस्ट ने इसे खतरनाक बताया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 3, 2025 at 5:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इस मॉनसून सीजन की आपदाओं ने ऐसे गहरे जख्म दिए हैं कि आगे आने वाले कई सालों तक इनकी भरपाई करना मुश्किल लग रहा है. जैसे-जैसे इन आपदाओं की समीक्षा की जा रही है तो उसमें कई नई बातें सामने आ रही हैं. दरअसल, 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह देहरादून के मालदेवता, सहस्त्रधारा, शहंशाही आश्रम, राजपुर रोड और मसूरी रोड इलाके में भारी वर्षा और अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ था.
नुकसान का मुआयना करने के दौरान जिला प्रशासन ने सहस्त्रधारा से आने वाली नदी के किनारे एक रिजॉर्ट का निर्माण पाया था. नदी के रास्ते में इस रिजॉर्ट का निर्माण कर नदी के प्रवाह को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था. फिर जब नदी में बाढ़ आई तो उसने सब तहस नहस कर दिया. इस मामले पर देहरादून जिलाधिकारी ने नदी के प्रवाह को बदलने वाले रिजॉर्ट स्वामी के ऊपर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
ऐसा ही एक और मामला सामने आया है. देहरादून और टिहरी जिले की सीमा पर सरखेत गांव के पास बांदल नदी के प्रवाह के किनारे एक रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है. 19 अगस्त 2022 को आई सरखेत आपदा के पहले इस रिजॉर्ट का नामोनिशान नहीं था. लेकिन अब नदी के प्रवाह से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा आलीशान रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है. रिजॉर्ट अभी भी निर्माणाधीन है.
ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पाया कि रिजॉर्ट के निर्माण के लिए बांदल नदी के प्रवाह को बदला गया है. कृत्रिम रूप से खुदाई करके नदी को दूसरी तरफ धकेला जा रहा है. इससे दूसरी तरफ के पहाड़ पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इस बात की पुष्टि ईटीवी भारत के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट ने की.
जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट ने इस इलाके के भूगोल के बारे में बताया कि ये बेहद सेंसिटिव इलाका है. ऐसे में इस तरह से नदी के बीच निर्माण कर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने बताया कि यह रिजॉर्ट जहां बनाया जा रहा है, वहां एक तरफ नदी पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. लेकिन दूसरी तरफ लैंडस्लाइड एक्टिवेट है, जो कि आने वाले समय में इसके ऊपर आएगा.
उन्होंने बताया कि ऊपर एक स्क्रीन फैन ढेबरी लैंडस्लाइड एक्टिवेट है, जो धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ रहा है. इसके निशान भी उन्होंने ईटीवी भारत को दिखाए जो कैमरे में कैद किए गए हैं.
बहरहाल, जहां पर ये निर्माण किया जा रहा है, वह नदी क्षेत्र है और यहीं बांदल नदी टिहरी और देहरादून दो जिलों की सीमा बांटती है. अब रिजॉर्ट निर्माणकर्ता ने नदी को डायवर्ट कर देहरादून की तरफ धकेल दिया है और खुद नदी में निर्माण कर टिहरी की सीमा में रिजॉर्ट बनाया जा रहा है.
इस तरह से दोनों जिलों की सीमा पर बने इस रिजॉर्ट को लेकर अब तक ना तो टिहरी गढ़वाल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है. ना ही देहरादून जिले की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है.
रिजॉर्ट को वहां कैसे अनुमति मिली, क्या सारे नियम पूरे किए गए, ऐसे ही कई सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल के संज्ञान में मामला लाते हुए सवाल पूछे हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले की डिटेल मांगी गई है. वहीं, इस मामले पर जिलाधिकारी देहरादून की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई. लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है.
सरखेत आपदा: बता दें कि 19 अगस्त 2022 को देहरादून के मालदेवता और रायपुर क्षेत्र के ऊपरी इलाके मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सरखेत गांव में भीषण आपदा आई थी. इस आपदा में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि पूरा गांव तबाह हो गया था. इस आपदा में स्कूल और कई सरकारी भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे. इससे गांव के कई परिवार प्रभावित हुए थे. इस आपदा के बाद गांव के कई परिवारों ने पलायन कर मालदेवता समेत अन्य जगहों पर रहने लगे हैं.
