आईआईटी भिलाई फेस टू का निर्माण, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया शिलान्यास,बढ़ेंगी 1500 सीटें

आईआईटी भिलाई फेस टू का काम जल्द शुरु किया जाएगा.पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली शिलान्यास किया है.

Construction of IIT Bhilai Phase 2
आईआईटी भिलाई फेस टू का निर्माण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 2:17 PM IST

भिलाई : आईआईटी भिलाई फेस टू का निर्माण होगा जल्द शुरू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली शिलान्यास किया. इस परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. IIT का फेस टू 2257.55 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ेगा. फेस टू बन जाने से भिलाई में एक साथ हजारों सीटें बढ़ेंगी. मौजूदा समय में यहां पर 1250 सीटें हैं,जो भविष्य में 2750 हो जाएंगी.इतने ज्यादा विद्यार्थियों के लिए अब कैंपस का निर्माण किया जाएगा. जिसके लिए दो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की और जरुरत होगी.

सेकंड फेस में क्या-क्या बनेगा : आईआईटी भिलाई के सेकंड फेस में एक साइंस डिपार्टमेंट, एक बड़ी लैब और 3 हॉस्टल बनेंगे. इसके साथ ही 1 विजिटर हॉस्टल, 200 से 250 लोगों के लिए रेसिडेंसियल क्वॉटर और खेल मैदान भी प्लान में शामिल किए गए हैं.इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और ऑडोटोरियम भी बनाया जाएगा. इन सभी चीजों को बनाने के लिए इक्यूपमेंट्स भी उच्च स्तर के मंगवाए जा रहे हैं.

कितनी थी फेस वन की लागत : भिलाई आईआईटी के फेस वन को पूरा करने में 1 हजार करोड़ की लागत आई थी. इसके लिए 460 एकड़ जमीन IIT को मिली. 350 एकड़ कुटेला भाठा में जमीन दी गई है.जहां पर फिलहाल 1250 सीटें हैं.अब फेस टू के लिए 2257 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं.जिससे अब जल्द ही काम शुरु होने की उम्मीद है.

क्यों टुकड़ों में होता है निर्माण कार्य : आपको बता दें कि एक साथ आईआईटी विस्तार में काफी समय लगता है. कंट्रक्शन वर्क से लेकर आईआईटी को शुरू करने में कई साल लग जाते हैं.इसलिए आईआईटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्रमवार इसका निर्माण किया जाता है. ताकि कुछ जरूरी भवन और क्लास रूम और हॉस्टल बनाकर आईआईटी शुरूआत हो जाए.इस तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है.साल दर साल सुविधाओं में धीरे-धीरे इजाफा किया जाता है.आखिर में जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती.

