कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों से बादल फटने, नदी नालों में बाढ़ आने के चलते भारी नुकसान हो रहा है. ये नुकसान निजी संपत्ति के साथ साथ सरकारी संपत्ति को भी हो रहा है. नदी नालों के किनारे बने सरकारी और निजी भवन बाढ़, मलबे की चपेट में आ रहे हैं. इससे बरसात के मौसम में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है. इसके बाद भी सरकार और प्रशासन की नींद नहीं खुली है. नदी नालों के किनारे धड़ले से मकान, दुकानों और व्यवसायिक परिसरों का निर्माण हो रहा है.

कुल्लू जिले में नदी नालों के किनारे हो रहा निर्माण साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब तक न प्रशासन और न ही सरकार की इस पर नजर पड़ रही है. कुल्लू में ब्यास और पार्वती के किनारे धड़ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं. मनाली से कुल्लू के तक ब्यास और मणिकर्ण से भुंतर तक पार्वती नदी बह रही है. दोनों ही नदी के किनारों पर आज भी कई कई घर, होटल, होम स्टे और कैंपिंग साइट चल रही हैं. बेतरतीब और नियमों की अनदेखी कर हो रहे निर्माण ने इन नदी, नालों के किनारे एकदम सिकोड़ दिए है. नतीजा हर साल जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है.

नदी किनारे चल रही कैंपिंग साइट

कुल्लू जिले में 30 से अधिक कैंपिंग साइट हैं. कई कैंपिंग साइट नियमों की अनदेखी कर नदी के बिल्कुल किनारे ही बना दी गई हैं. घटना के बाद प्रशासन का डंडा चलता है, लेकिन कुछ दिन सख्ती के बाद नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात होता है. जिला कुल्लू के बजौरा से पतलीकूहल मे ब्यास नदी के किनारे कई घर, होटल, होम स्टे हैं. नदी नालों के किनारे भवन निर्माण के नियमों का पालन न होने पर कोई भी अधिकारी बोलने की तैयार नहीं होता हैं.

नदी किनारे हुआ निर्माण (ETV Bharat)

बाढ़ की चपेट में आई थी कैंपिंग साइट

19 जुलाई 2021 को जिला कुल्लू के मणिकर्ण के बाण गंगा नाले में आई बाढ़ में एक कैंपिंग साइट चपेट में आई गई थी. इसमें मां-बेटे समेत तीन लोग बह गई थे. स्थानीय निवासी, मां और बेटे के शव बाद में मिल गए थे, लेकिन बाढ़ की चपेट आई उत्तर प्रदेश की एक महिला पर्यटक का कोई पता नहीं चल पाया था. बाढ़ आने के बाद कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग पाया है, जब कोई बड़ी घटना होती है तब प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है. आज भी कई कैंपिंग साइट जिले में नदी, नालों के किनारे चल रही हैं.

जिला कुल्लू में वन भूमि, नदी किनारे चल रही कैपिंग साइट, होटल व होम स्टे को खाली करवाया जाएगा. वन विभाग इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हैं और इसके लिए जल्द अभियान शुरू किया जाएगा.- प्रवीण ठाकुर, डीएफओ, कुल्लू वन विभाग

2023 में बाढ़ की चपेट में आया था आयुर्वेदिक अस्पताल

2023 में कुल्लू में आई बाढ़ की चपेट में कई घर, होटल और होम स्टे आए थे. इनमें कई अवैध कब्जे भी थे. मनाली के साथ लगते आलू ग्राउंड का तो नामोनिशान तक मिट गया था, लेकिन इसके बाद फिर से नदी किनारे इस तरह के निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का दौर अभी भी जारी है. इसके अलावा जिला कुल्लू के बजौरा में 50 बिस्तर का निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल भी ब्यास नदी की की चपेट में आया था. 14 करोड़ रुपये से बन रहे तीन मंजिला भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2018 में किया था. साल 2021 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था. साल 2023 में बाढ़ से इसके पिल्लर खोखले हो गए. अब क्षतिग्रस्त हुए भवन के हिस्से की गिराने के लिए लगभग 40 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है, हालांकि विभाग का दावा है कि भवन ब्यास से 50 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, लेकिन नदी किनारे बन रहे इस अस्पताल को बाढ़ से कभी भी खतरा हो सकता है.

बजौरा में आयुर्वेदिक अस्पताल व भवन ब्यास नदी से 50 मीटर की दूरी पर बनाया था. साल 2023 में बाढ़ से नदी का बहाव इस ओर मुड़ गया. अब इस हिस्से को गिराया जाएगा और इसे दूसरी ओर बनाया जाएगा. डॉ. सोनिया, जिला आयुर्वेद अधिकारी, कुल्लू

अतीत से नहीं लिया कोई सबक

जिला कुल्लू में साल 1995 में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धर लिया था. इससे 102 घराट, 96 दुकानें तबाह हो गई थीं. जबकि 19,300 हेक्टेयर निजी भूमि, 21,000 हेक्टेयर कृषि और बागवानी भूमि बह गई थी. लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को 50 करोड़ और निजी क्षेत्र में 53 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि उस दौर में नदी किनारे कम ही निर्माण हुआ करता था. वहीं, जुलाई 2023 में ब्यास, पार्वती और पिन पार्वती नदी ने रौद्र रूप धरा था. इससे जिलाभर में 1,200 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ. उस समय 46 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 660 से अधिक घरों को क्षति पहुंची थी. इसके अलावा 408 होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट तबाह हो गए थे.

कुल्लू में नदी किनारे बने आयुर्वेदिक भवन का ऊपरी हिस्सा (ETV Bharat)

आपदा आने पर खुलती है अधिकारियों की नींद

हिमालय नीति अभियान के संयोजक एवं पर्यावरण विद गुमान सिंह का कहना है कि 'साल 2023 के बाद सरकार ने कहा था कि वो इस बारे कानून तैयार करेंगे और नदी नाले किनारे भवन निर्माण को रोका जाएगा, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया. इस साल भी जब बाढ़ के चलते नुकसान हुआ, तो फिर से अधिकारियों को नदी नाले किनारे भवन निर्माण की रोकने की याद आती है, लेकिन बरसात के थमने के बाद उनकी कवायद फिर रुक जाती है. ऐसे में सरकार को इस दिशा में गंभीर होना होगा, ताकि नदी नाले किनारे भवन निर्माण को रोका जा सके.'

कुल्लू और कसोल में नदी किनारे किए गए निर्माण की जानकारी जुटाई जा रही है, अगर कोई होटल, होम स्टे, कैंपिंग साइट अवैध पाई गई तो उसे जल्द हटाया जाएगा.-निशांत ठाकुर एसडीएम कुल्लू

2025 में 100 करोड़ से अधिक का नुकसान

इस बार जिला कुल्लू में इस साल जून से अब तक हुए नुकसान की बात करें तो सरकारी और निजी क्षेत्र में सौ करोड़ से अधिक पहुंच चुका है, लोक निर्माण कुल्लू सर्कल को ही 40 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जबकि जल शक्ति विभाग को 36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस दौरान सड़क हादसे, बाढ़, भूस्खलन, डूबने की घटनाओं से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और दो लापता चल रहे हैं. जीवा नाला के बाद तीर्थन और निरमंड की कुपर्ण खड्ड में बादल फटा है. उससे अधिक नुकसान हुआ है.

इस साल कुल्लू में आई आपदा की एक तस्वीर (ETV Bharat)

नदी किनारे निर्माण लोगों की मजबूरी

भुंतर से मणिकर्ण सड़क किनारे पार्वती के समीप, पतलीकूहल से कुल्लू के बीच ब्यास नदी, तीर्थन नदी के किनारे भी तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं. नदी नालों के किनारे हो रहा कुछ निर्माण तो अवैध है, लेकिन कुछ परिवारों की जमीन ही नदी नालों के किनारे हैं. इन परिवारों के पास कहीं और दूसरी जमीन नहीं है. ऐसे में मजबूरी में इन्हें नदी नालों के किनारे ही घर बनाने पड़ते हैं. इससे नदी का बहाव रुकता है, जब पानी ज्यादा आता है तो ये भारी नुकसान करता है.

हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि 'साल 2023 में जब आपदा आई थी तो उस दौरान भी अपनी टीम के साथ मिलकर जांच की थी. नदी नाले किनारे भवन निर्माण को लेकर भी हमने सरकार से मांग रखी थी कि जिन लोगों की जमीन ही नदी नालों के किनारे है, तो वो आखिर कहां पर अपना घर बनाएं. ऐसे में सरकार को इस बारे कानून बनाना चाहिए और नदी नालों के किनारों की जगह को अपने कब्जे में लेकर ऐसे परिवारों को दूसरी जगह पर जमीन का प्रावधान करना चाहिए. इससे लोगों के जान माल का नुकसान कम होगा.'

नदी किनारे बना आयुर्वेदिक भवन (ETV Bharat)

क्या कहता है नियम

पहले नाले से तीन मीटर और खड्ड से पांच मीटर की दूरी किसी भी तरह के निर्माण के लिए मंजूर थी. साल 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में बदलाव हुआ था. फिर इसे बढ़ाकर नाले के लिए पांच मीटर और खड्ड के लिए सात मीटर किया गया था. इसके अलावा बड़ी नदियों के लिए नदी के हाई फ्लड लेवल के आधार पर ही दूरी तय होती है. सामान्य तौर पर इसे 25 मीटर भी मान लिया जाता है, लेकिन नाले और खड्ड के लिए पांच और सात मीटर की ये दूरी कम पड़ रही है और अब इसे बढ़ाया जा सकता है. सरकार अब इस दिशा में नया प्रस्ताव ला सकती है.

सरकार करेगी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

सीएम सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कह चुके हैं अब नदी नालों के किनारे घर नहीं बनेंगे. हर साल आ रही आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार ने नदी नालों से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही सराकरी भवनों का निर्माण करने का फैसला लिया है. इसके लिए हिमाचल सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी करने जा रही है. यही नहीं, जिन लोगों ने नदी-नालों किनारों पर भवन बनाए हैं उसके लिए भी सरकार कमेटी बनाने जा रही है. ऐसे में भवन निर्माण की निगरानी से लेकर नक्शा पास करने के मेकेनिज्म को भी और सख्त किया जा सकता है. प्रदेश में जहां बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है. वहां दोबारा से कंस्ट्रक्शन कैसे होगी. इसको लेकर भी दोबारा से विचार किया जा रहा है.



