मेरठ में बुलडोजर एक्शन; सलावा में नाले पर बनाया निर्माण ध्वस्त, SDM बोले- नोटिस देकर की गई कार्रवाई
एसडीएम ने कहा कि दो दिन पहले हुए विवाद का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 7:26 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 7:53 PM IST
मेरठ : जिले के सलावा में गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. सलावा में बुलडोजर से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किये. इस दौरान एहतियात के तौर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही.
एसडीएम सरधना उदित नारायण सिंह ने बताया कि बीते दिनों एसएसपी और डीएम ने स्थिति का जायजा लिया था. उस वक्त कुछ लोगों ने शिकायत की थी. जिसमें बताया था कि झगड़ा करने वाले आरोपियों में से कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है.
उन्होंने बताया कि गांव के पानी निकासी के लिए जो नाला था, उस पर अतिक्रमण की पहले से ही शिकायत की हुई थी. ऐसे लोगों को प्रशासन नोटिस भी दे चुका है. गुरुवार को सिर्फ दो भवनों के हिस्से ध्वस्त किये हैं, बाकि अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया जाएगा. उन्हें भी नोटिस दे रहे हैं. एसडीएम का कहना है कि दो दिन पहले विवाद का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है.
सलावा में दो पक्षों में हुआ था विवाद : सरधना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में बीते मंगलवार की रात को दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले थे. मारपीट और हमले में दोनों पक्षों के करीब 11 लोग घायल हुये थे. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई थीं. मामला दो सम्प्रदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया था कि मछली पकड़ने को लेकर मंगलवार रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. इस मामले में एक पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई है. अभी हॉस्पिटल में पांच घायलों का इलाज चल रहा है.
