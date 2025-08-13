नई दिल्ली, (पीटीआई): कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के नतीजे घोषित हो गए. भाजपा बनाम भाजपा जंग में एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी का दबदबा दिखने को मिला. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल कर ली है. उन्होंने भाजपा के ही नेता संजीव बालियान की चुनौती को मात देते हुए इस बेहद कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की,

बता दें इस मतदान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की सोनिया गांधी जैसी प्रमुख नेताओं ने मतदान किया.

समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न

मंगलवार रात देर तक उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया. इस मौके पर रूडी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है और उनके पैनल के अन्य सदस्य, जो अलग-अलग दलों से हैं, ने भी जीत दर्ज की है.

"यह सभी सांसदों की जीत है... और उन सभी की जो पिछले दो दशकों से इस टीम के लगातार प्रयासों को समर्थन देते आ रहे हैं. यह एक बेहद खूबसूरत अनुभव है," – राजीव प्रताप रूडी

पांच बार के लोकसभा सांसद और मौजूदा सचिव (प्रशासन) रूडी का मुकाबला दो बार के लोकसभा सांसद बालियान से था, लेकिन अंततः रूडी ने आरामदायक अंतर से जीत दर्ज की.

यह मुकाबला इसलिए खास रहा क्योंकि इसे "भाजपा बनाम भाजपा" की लड़ाई माना जा रहा था, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी सत्ताधारी पार्टी से हैं.

जानिए कितने पड़े वोट

इस बार कुल 1,295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से अधिक वैध मत डाले गए, जो कि क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान में से एक रहा.

सांसद निशिकांत दुबे ने किया था संजीव बालियान का समर्थन

रूडी लंबे समय से इस क्लब के प्रभावशाली नेता रहे हैं, और उन्होंने कई चुनावों में बिना मुकाबले भी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार बालियान ने, खासकर भाजपा के कुछ नेताओं और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के समर्थन से मैदान में उतरकर मुकाबला कड़ा बना दिया था.

ऐसा माना जाता है कि जहां विपक्षी दलों से जुड़े सदस्य रूडी के पक्ष में रहे, वहीं भाजपा के वोटर दो भागों में बंटे रहे – जिनमें से कई ने बालियान को समर्थन दिया.

बता दें कि रूडी ने क्लब में नई सुविधाएं जोड़ने और आधुनिकरण को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया, जबकि बालियान ने बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि क्लब को आईएएस और आईपीएस जैसे बाहरी लोगों की बजाय सांसदों और पूर्व सांसदों के हितों पर ध्यान देना चाहिए.

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष क्लब के पदेन अध्यक्ष (ex-officio president) होते हैं, लेकिन सचिव का पद क्लब के प्रशासनिक कामकाज में अहम भूमिका निभाता है.

