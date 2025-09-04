ETV Bharat / state

अजमेर में लगातार बारिश से कई जगह जल भराव, बांध और तालाब हुए ओवरफ्लो - AJMER HEAVY RAIN

अजमेर में लगातार बारिश से जल भराव हुआ. कई बांध-तालाबों पर चादर चली. कई सड़के टूटीं और किसानों की फसलों को नुकसान हुआ.

बारिश के बाद सड़क भरा पानी
बारिश के बाद सड़क भरा पानी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 5:53 PM IST

अजमेर: जिले में सुबह से ही मध्यम और तेज बारिश का दौर जारी रहा. शाम 4 बजे तक अजमेर में 61 एमएम बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति बनी. वहीं, भीनाय में सबसे ज्यादा 88 एमएम बारिश दर्ज हुई.

अजमेर शहर के एक दर्जन से अधिक इलाकों में पानी भर गया, जिनमें सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, पुष्कर रोड, मेडिकल कॉलेज के सामने, मार्टिन्डल ब्रिज के नीचे, गुलाब बाड़ी, तेजाजी की देवली, सरस्वती नगर, सुनहरी कॉलोनी, मेयो लिंक रोड और फॉयसागर रोड की डिफेंस कॉलोनी शामिल हैं. इन क्षेत्रों में घरों तक पानी भरने की स्थिति रही. जयपुर रोड पर भी जल भराव बना हुआ है. मड पंप से जल भराव क्षेत्र से पानी निकालने के प्रयास किया जा रहे हैं. नगर निगम आयुक्त देशलदान ने अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे है.

अजमेर में लगातार बारिश
अजमेर में लगातार बारिश से तालाब और बांध भरे (ETV Bharat Ajmer)

बांध-तालाबों पर चली चादर: बारिश के बाद फॉयसागर झील से लगातार चादर चल रही है. यहां से ओवरफ्लो पानी बड़ी नदी होते हुए आना सागर झील में पहुंच रहा है. आना सागर से एस्केप चैनल द्वारा पानी दौराई तालाब तक जा रहा है. वरुण सागर के अलावा चौरसिया वास और समलपुर तालाब भी ओवरफ्लो हो रहे हैं. पुष्कर सरोवर में फीडर से पानी की आवक लगातार बनी हुई है. कायड़ तालाब में भी पानी की तेज आवक से बीच से गुजर रही पुलिया तीन फीट तक डूब चुकी है जिससे यातायात बाधित है.

सड़कें टूटीं, खेतों में नुकसान: बारिश से कई जगह सड़कें भी बह गई हैं. श्रीनगर रोड पर सड़क टूटने से आवागमन प्रभावित है. किसानों के मुताबिक लगातार बारिश से गोभी और मिर्च की फसल को नुकसान हुआ है. साथ ही गेंदे के नए पौधों पर भी असर पड़ा है.

अजमेर में लगातार बारिश
तालाब हुए ओवरफ्लो (ETV Bharat Ajmer)

अलग-अलग जगहों पर बारिश का आंकड़ा

  • नसीराबाद: 28 एमएम
  • पीसांगन: 60 एमएम
  • पुष्कर: 40 एमएम
  • भीनाय: 88 एमएम
  • रूपनगढ़: 22 एमएम
  • गोयला: 78 एमएम
  • अराई: 8 एमएम
  • सरवाड़: 56 एमएम
  • किशनगढ़: 50 एमएम
  • अजमेर: 61 एमएम
  • केकड़ी: 2 एमएम
  • मांगलियावास: 72 एमएम

